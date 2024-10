Scheidung: Leah Remini und Angelo einigen sich ohne Anwälte

Leah Remini (54) und Angelo Pagan gaben erst im August bekannt, dass sie sich scheiden lassen wollen. Nun scheinen sich die ehemaligen Turteltauben vor Gericht geeinigt zu haben. Aus Dokumenten, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass sie während des Prozesses mit einem Mediator zusammengearbeitet haben. Zur Vollendung ihrer Scheidung fehlt jetzt nur noch die Unterschrift des Richters. Auf Anwälte konnten die beiden Stars zum Glück verzichten. Offenbar gibt es keine strittigen Themen zwischen der Schauspielerin und dem Filmproduzenten. Ihre gemeinsame Tochter ist inzwischen 20 Jahre alt, sodass keine Unterhaltszahlungen für ihren Spross fällig sind.

Die King of Queens-Berühmtheit verriet ihren Fans persönlich, wie es zu dem Liebes-Aus kam. Auf Instagram erklärte sie vor wenigen Wochen: "Wir haben uns beide verändert, so wie Menschen das eben tun, und wir haben uns daran gewöhnt, Rollen zu spielen, die nicht mehr zu uns passen. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen, der widerspiegelt, wer wir heute sind." Die gemeinsame Zeit sei für Leah und Angelo immer noch ein großer Erfolg: "Wir sind der Meinung, dass eine Ehe, die so lange gehalten hat und so viele schöne Erinnerungen hervorgebracht hat, vor allem die Erziehung unserer unglaublichen Tochter, etwas ist, das man feiern sollte."

Die traurige Nachricht folgte damals nur wenige Tage nachdem Leahs langjährige Freundin Jennifer Lopez (55) die Scheidung von Ben Affleck (52) einreichte. Nachdem die beiden Powerfrauen jahrelang keinen Kontakt mehr hatten, soll das Ende ihrer Ehen sie wieder zusammengebracht haben. Ein Insider plauderte gegenüber Us Weekly aus: "Leah und J.Lo haben sich durch die gemeinsame Erfahrung angenähert und sind dabei, ihre Freundschaft wieder aufleben zu lassen."

Getty Images Schauspielerin Leah Remini und ihr Ehemann Angelo Pagan

Getty Images Jennifer Lopez und Leah Remini, Dezember 2018

