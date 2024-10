Leah Remini und Angelo Pagans Scheidung ist nun offiziell

Leah Remini (54) und Angelo Pagan haben ihre Scheidung nach 21 Jahren Ehe nun offiziell vollzogen. Ein Richter hat die Scheidung der Schauspielerin und des Produzenten nun formell anerkannt und unterschrieben, nachdem beide im August ihre Trennung bekannt gaben. Die beiden haben eine 20-jährige Tochter namens Sofia. Ohne Anwälte und mit nur einem Mediator haben sie Anfang Oktober eine Einigung erzielt, die auch Fragen des Ehegattenunterhalts und der Vermögensteilung umfasste. Laut den vorliegenden Dokumenten wird der Status als unverheiratet allerdings erst im März 2025 vollständig wiederhergestellt sein.

In ihrer Scheidungserklärung führte Leah als Grund für die Trennung "unüberbrückbare Differenzen" an und gab den 1. August 2024 als das Datum der Trennung an. Wie Daily Mail berichtet, verzichteten beide Parteien auf Ehegattenunterhalt, was in einem gemeinsamen Instagram-Statement bestätigt wurde. Darin teilten sie sowohl alte als auch neue Fotos und erklärten, dass die Entscheidung zur Trennung nach reiflicher Überlegung und mit Sorgfalt erfolgt sei. Trotz ihrer Trauer blicken sie positiv in die Zukunft, da sie überzeugt sind, dass die Trennung das Beste für beide ist. Der Prozess sei gemeinschaftlich und erfolgreich verlaufen, und sie fühlten sich auf ihrem neuen Weg immer noch als Teil voneinander.

Leah Remini, bekannt aus der Erfolgsserie "The King of Queens", und Angelo Pagan waren 28 Jahre lang ein Paar. Trotz der Trennung betonten sie, dass ihre Verbindung stark geblieben, aber einfach anders geworden sei. In ihrer gemeinsamen Zeit haben sie zahlreiche Projekte und TV-Specials öffentlich geteilt, darunter eine Realityshow, die zwei Staffeln auf TLC lief und das alltägliche Leben der Familie zeigte. Da sie in der Vergangenheit Einblicke in ihre Ehe mit der Öffentlichkeit teilten, wollen sie nun auch transparent mit ihrer Trennung umgehen.

Getty Images Angelo Pagan und Leah Remini im April 2010

Getty Images Schauspielerin Leah Remini und ihr Ehemann Angelo Pagan

