Trotz Scheidung: Leah Remini & Angelo sehen sich regelmäßig

Leah Remini (54) und ihr Ex-Mann Angelo Pagan verbringen trotz ihrer kürzlich finalisierten Scheidung weiterhin "die meisten Sonntage" zusammen. Die Schauspielerin teilte am Sonntag ein Video auf Instagram, in dem sie und Angelo sich gemeinsam das Footballspiel der Dallas Cowboys gegen die Philadelphia Eagles ansehen. Nach 21 Jahren Ehe wurde ihre Scheidung im Oktober abgeschlossen, doch offensichtlich hält sie das nicht davon ab, ihre gemeinsamen Traditionen beizubehalten.

Im Video filmt Leah ihren Ex-Mann, wie er leidenschaftlich mit dem Fernseher spricht und das Spiel kommentiert. Auf ihre Frage, mit wem er rede, antwortet Angelo scherzhaft: "Mit dem Fernseher. Sie können mich hören." Während des Spiels wechselt seine Stimmung zwischen Euphorie und Frustration, besonders wenn die Cowboys einen guten Spielzug oder einen Fehler machen. Leah fragt ihn humorvoll: "Bist du glücklich, Angelo?", worauf er antwortet: "Ich bin so glücklich gerade." Unter dem Post, den auch Angelo auf seiner Seite teilte, schrieb er: "Manche Dinge ändern sich nie. Verbringe immer noch die meisten Sonntage damit, meine Cowboys mit Leah Remini zu schauen."

Leah und Angelo lernten sich 1996 in dem kubanischen Nachtclub El Floridita in Los Angeles kennen und heirateten 2003. Gemeinsam haben sie eine 20-jährige Tochter namens Sofia. Nach 28 Jahren Beziehung und 21 Jahren Ehe gaben sie im vergangenen August ihre Trennung bekannt. In einer gemeinsamen Erklärung schrieben sie auf Instagram: "Wir sind stolz darauf, wie wir das gemeinsam angegangen sind. Wir sind immer noch beste Freunde, verbringen weiterhin Feiertage zusammen, schauen unsere Lieblingssendungen und treffen uns als Familie." Leah, bekannt für ihre Rolle in King of Queens und ihr Engagement gegen Scientology, und Angelo, selbst Schauspieler und Produzent, sehen ihre Ehe als Erfolg und freuen sich darauf, weiterhin schöne Momente zu schaffen – nur auf eine neue Weise.

Getty Images Angelo Pagan und Leah Remini im April 2010

Instagram / leahremini Kevin James und Leah Remini

