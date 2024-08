Nach 21 Jahren: Leah Remini und Angelo lassen sich scheiden

Seit 21 Jahren sind Leah Remini (54) und Angelo Pagán bereits verheiratet. Nun verkünden die King of Queens-Schauspielerin und der Sänger überraschende Neuigkeiten: Nach mehr als zwei Jahrzehnten zusammen lassen sie sich scheiden. Auf Instagram gaben sie in einem gemeinsamen Statement bekannt: "Nun, hier sind wir. Nach 28 gemeinsamen Jahren und 21 Jahren Ehe haben wir beschlossen, die Scheidung einzureichen." Diese Entscheidung zu treffen, fiel dem Paar alles andere als leicht. Sie haben sich nach "vielen Überlegungen und Überlegungen" schlussendlich jedoch trotzdem dazu entschlossen.

Auch über den Grund für das plötzliche Liebes-Aus sprechen Leah und Angelo ganz offen. "Die große Frage ist also: Warum? Um es einfach auszudrücken: Wir haben uns beide verändert, so wie es Menschen tun, und wir haben uns daran gewöhnt, Rollen zu spielen, die nicht mehr zu uns passen", heißt es in der Stellungnahme. Zwischen dem Schauspieler und der Musikerin herrscht jedoch kein böses Blut. "Wir gehen mit einer positiven Einstellung an die Sache heran, weil wir wissen, dass es das Beste für uns ist", machen die Ex-Partner deutlich und fügen hinzu: "Wir feiern all die schönen Erinnerungen, die wir geschaffen haben, besonders die Erziehung unserer Tochter."

Das einstige Hollywood-Traumpaar durfte sich über die Geburt seiner gemeinsamen Tochter im Juni 2004 freuen: Sofia Bella, die mittlerweile 20 Jahre alt ist, erblickte das Licht der Welt. Ein Jahr zuvor hatten die "People Puzzler"-Bekanntheit und der 56-Jährige das Jawort gegeben. Kennengelernt hatten sie sich jedoch schon Jahre zuvor. Im Jahr 1996 waren sie in einem kubanischen Restaurant aufeinandergetroffen. "Für mich war es Liebe auf den ersten Blick", betonte Leah einst in einem Interview mit Magazin Redbook.

Getty Images Leah Remini und Angelo Pagan im April 2010

Getty Images Schauspielerin Leah Remini und ihr Ehemann Angelo Pagan

