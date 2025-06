Leah Reminis Tochter will nicht, dass ihre Mama wieder datet

Leah Remini (54) hat nach ihrer Scheidung von Angelo Pagan, die im Oktober 2024 finalisiert wurde, klargestellt, dass sie momentan keinerlei Interesse am Dating hat. Die Schauspielerin berichtete, dass selbst ihre Tochter Sofia (20), die sie und Angelo gemeinsam großzogen, bereits klargemacht habe, dass sie es nicht akzeptieren könnte, wenn ihre Eltern sich neue Partner suchen würden. Leah habe zwar bereits Anfragen für Datingshows bekommen, doch diese sagte sie direkt ab. "Erstens würde ich nie eine verdammte Dating-Show machen, und zweitens hat [meine Tochter] Sofia mir und Angelo schon gesagt, dass wir nicht daten dürfen", erklärte sie im Gespräch mit Us Weekly.

Die ehemalige "King of Queens"-Darstellerin erklärte, dass sie es momentan genießt, allein zu leben und daran arbeite, sich selbst neu zu finden. Sie habe in ihrem Leben nur sechs Monate alleine gelebt – das holt sie nun nach und schätzt es, Zeit ganz für sich zu haben. "Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, einem anderen Mann gegenüberzusitzen und ihm zuzuhören", erklärt sie und betont weiter: "Das ist der Punkt, an dem man zu sich selbst findet, und das ist es, was ich gerade tue."

Leah und Angelo waren 21 Jahre verheiratet, doch wie Leah erklärte, haben sich die beiden im Laufe der Jahre auseinandergelebt. Sie beschrieb, dass sie sich in ihrer Beziehung in festen Rollen wiederfanden, die nicht mehr ihren Bedürfnissen entsprachen: "Wenn man gibt, was man in einer Beziehung gibt, es aber nicht das ist, was die Person will, dann ist es [schwierig]", schildert sie gegenüber dem Magazin. Leahs Entscheidung, Scientology im Jahr 2013 zu verlassen, bezeichnet sie rückblickend als einen Schritt hin zu größerer Selbstbestimmung, der möglicherweise auch Auswirkungen auf ihre Ehe hatte. Jetzt liegt ihr Fokus auf ihrer persönlichen Weiterentwicklung und ihrem engen Kontakt zu ihrer Tochter.

Getty Images Leah Remini und ihre Tochter Sofia im November 2010

Getty Images Leah Remini und Angelo Pagan posieren, Februar 2011.

