Nach Trennung: Rumer Willis teilt heiße Nacktfotos im Netz

Rumer Willis (36) hat nach der überraschenden Trennung von ihrem Partner Derek Richard Thomas sinnliche Nacktfotos aus der Badewanne geteilt. Im August offenbarte die 36-Jährige bei einer Instagram-Fragerunde ihren aktuellen Beziehungsstatus: "Ich bin jetzt alleinerziehende Mutter und wir teilen uns das Sorgerecht". Nun zeigt sie ihren Followern intime Aufnahmen mit viel nackter Haut. Trotz der kürzlichen Trennung fällt dabei auf: Rumer strahlt Ruhe und Zufriedenheit aus.

"Ich möchte nie wieder drinnen baden", schreibt Rumer zu den drei Bildern auf Instagram, die sie in einer riesigen Outdoor-Badewanne zeigen. Mal liegt die Schauspielerin lässig in der Wanne, bedeckt mit ihren Händen das Nötigste und schaut entspannt in den Himmel. Auf einem anderen Bild posiert sie am Wannenrand und blickt selbstbewusst in die Kamera. Auf dem dritten Schnappschuss ist sogar ein kleines Lächeln im Gesicht der 36-Jährigen zu sehen. Besonders ihr natürlicher Look lässt Rumer für ihre Follower so nahbar wirken. Unter dem Post häufen sich bewundernde Kommentare wie "wunderschön" oder "himmlisch". Andere Follower schicken ihr bunte Herz-Emojis oder geraten regelrecht ins Schwärmen: "Mädchen, du bist wunderschön. Natürliche Schönheit."

Unklar ist, wann genau Rumer und Derek ihre zweijährige Beziehung beendet haben. Erst im April 2023 begrüßten sie ihre gemeinsame Tochter Louetta. Rumer, die älteste Tochter von Bruce Willis (69) und Demi Moore (61), soll trotz der Trennung über weiteren Familienzuwachs nachdenken. Laut OK! soll Rumer angegeben haben, insgesamt "sechs oder sieben Kinder" zu planen. Die Schauspielerin ist selbst in einer Patchwork-Familie aufgewachsen – sie hat eine gute Beziehung zu ihren Schwestern Tallulah (30) und Scout (33) sowie zu ihren Halbgeschwistern Mabel (12) und Evelyn (10).

Instagram / rumerwillis Rumer Willis genießt ein Bad, 2024

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrem Partner Derek Richard Thomas

