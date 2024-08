"Alleinerziehend": Rumer Willis und ihr Derek sind getrennt

Zwischen Rumer Willis (36) und ihrem Partner Derek Richard Thomas ist es aus. Das verkündet die Tochter von Bruce Willis (69) in einer Q&A-Runde in ihrer Instagram-Story. Auf die Frage, ob sie noch immer mit dem Vater ihres Kindes zusammen sei, antwortet sie: "Nein. Ich bin alleinerziehend und erziehe mit meinem Ex." Während der Beziehung hat der Sänger ihr zu einer Tochter verholfen, wofür sie unglaublich dankbar ist, wie sie weiter betont: "Ich bin so dankbar für Lou. Sie ist das Beste in meinem Leben und ich bin für immer dankbar, dass ich in dieser Beziehung die Zeit hatte, dass sie in mein Leben treten konnte."

Rumer und Derek waren seit Ende 2022 ein Paar. Ihre Beziehung hielt der Promispross größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Doch erst vor wenigen Monaten war sie noch bei einem entspannten Spaziergang mit Derek und der gemeinsamen Tochter Louetta in Los Angeles gesehen worden. Auf Bildern, die Daily Mail veröffentlichte, spazierten sie in entspannten Looks durch die Straßen und genossen die gemeinsame Zeit.

Die kleine Louetta, die im April 2023 das Licht der Welt erblickt hatte, ist Rumers ganzer Stolz. Wie glücklich die Schauspielerin in ihrer Rolle als Mutter ist, macht sie in den sozialen Medien regelmäßig deutlich. So postet sie immer wieder niedliche Kuschelfotos und widmet ihrem kleinen Schatz süße Worte. "Ich habe die wundervollste Tochter [...]. Und meine Geschichte hat gerade erst begonnen", schwärmte sie beispielsweise einmal in ihrer Instagram-Story zu einem niedlichen Bild.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und Lou im August 2024

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und Derek Richard mit ihrer Tochter Louetta

