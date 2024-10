Nach Trennungsnews: Noor Alfallah in Zweisamkeit mit Sohn

Vergangene Woche wurde bekannt, dass Noor Alfallah und Hollywoodstar Al Pacino (84) kein Paar mehr sind. Die beiden sollen schon eine ganze Weile getrennt sein. Ihre freie Zeit scheint die Produzentin nun vor allem mit ihrem kleinen Sohn zu verbringen. Paparazzi entdeckten sie kürzlich zusammen mit Baby Roman bei einem Shopping-Trip. Die Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen Noor ganz in Schwarz mit ihrem Kind auf dem Arm auf dem Weg in die Shoppingmall The Grove in Los Angeles. Der 16 Monate alte Roman wurde von seiner Mama in ein besonders stylishes Outfit gesteckt: Er trug eine lässige Jogginghose, coole Sneaker und ein Shirt mit dem Logo der Rockband Led Zeppelin.

Noor war von 2022 an die Frau an Als Seite, doch vergangenen Montag erklärte der Schauspieler, dass die beiden schon seit einigen Jahren mehr Freunde als Partner seien. Im Interview mit People wurde er gefragt, ob er aktuell eine Beziehung führe, woraufhin er antwortete: "Nein. Ich habe eine Freundschaft." Ein Vertreter bestätigte die Trennung anschließend: "Al und Noor sind sehr gute Freunde, schon seit Jahren, und sie sind gemeinsame Eltern ihres Sohnes Roman." Der gemeinsame Sohn soll derzeit vor allem bei seiner Mutter leben, aber regelmäßigen Kontakt zu seinem berühmten Vater haben.

Immerhin scheint die Trennung im Guten stattgefunden zu haben. Und auch als Vater macht Al offenbar eine richtig gute Figur. TMZ traf Noor vor einigen Wochen und fragte sie, ob der 84-Jährige denn ein guter Papa sein. Die 30-Jährige gab eine kurze, aber aussagekräftige Antwort: "Großartig!" Genügend Erfahrung im Elternsein hat der "Der Pate"-Darsteller. Roman ist bereits sein viertes Kind. Aus der Beziehung zu der Tänzerin Jan Tarrant stammt seine älteste Tochter Julie Marie (35). 2001 wurde Al erneut Vater: Seine damalige Partnerin Beverly D'Angelo (72) brachte die Zwillinge Olivia Rose und Anton James zur Welt.

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah und Al Pacino im April 2023

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

