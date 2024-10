Wieder Single: Al Pacino und Freundin Noor sind getrennt

Zwischen Al Pacino (84) und Freundin Noor Alfallah ist alles aus und vorbei. Das bestätigte der Schauspieler nun gegenüber People. Mit dem Magazin sprach er über seine aktuelle Lebenssituation und offenbart auf die Frage hin, ob er derzeit eine Beziehung führe: "Nein. Ich habe eine Freundschaft." Ein Sprecher des "Scarface"-Darstellers unterstrich diese Aussage und erklärt: "Al und Noor sind sehr gute Freunde, schon seit Jahren, und sie sind gemeinsame Eltern ihres Sohnes Roman."

Al ist erst vor rund einem Jahr noch einmal Papa geworden und schlug sich in seiner Vaterrolle wohl sehr gut, wie Noor bereits im August verriet. Verheiratet war das Paar allerdings nie. Könnte das eventuell auch ein Grund für die Trennung gewesen sein? In den Memoiren der Hollywood-Ikone namens "Sonny Boy" verriet er, dass er nie das Gefühl hatte, die Eheschließung sei für ihn das Richtige. Und auch heute noch vertritt er diese Ansicht, wie er dem Magazin erklärt: "Man muss diese Gemeinsamkeit haben. Wenn man das nicht hat, ist es fast eine Bedrohung. Ich möchte also wissen, ob ich einen Menschen finde, mit dem ich mich verbinden kann."

Im Frühjahr 2022 machten Al und Noor ihre Liebe zueinander offiziell. Ihr großer Altersunterschied von 53 Jahren sorgte in der Öffentlichkeit für reichlich Aufsehen. Dem Getuschel ihrer Mitmenschen trotzten die beiden in ihrer Anfangszeit aber erfolgreich. Im Juni 2023 machte das Liebesglück dann auch noch Sohnemann Roman Pacino perfekt. Für den Hollywoodstar war es bereits die Geburt seines vierten Kindes.

Getty Images Al Pacino im November 2021 in New York

1/MEGA Al Pacino und Noor Alfallah in West Hollywood, Oktober 2023

