Bei Lokalbesuch: Noor und Al Pacino achten auf Diskretion!

Al Pacino (83) und Noor Alfallah versuchen, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zu ziehen! Das Paar besuchte gemeinsam mit Freunden ein Restaurant in Beverly Hills. Doch der Schauspieler und seine deutlich jüngere Freundin kamen getrennt in dem italienischen Restaurant E. Baldi an – beim Verlassen achteten sie dann erneut auf Diskretion. Während die Filmproduzentin ihr Auto beim Parkservice abholte, verließ der "The Godfather"-Darsteller das Lokal über einen Seitenausgang – dort wurde er dann von seiner Freundin eingesammelt. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen Al Pacino in einem entspannten All-Black-Look, während seine Liebste ihre Figur in einer engen Leggings zur Schau stellte.

Doch wie lernten sich Noor und Al eigentlich kennen? "Al wohnt in der gleichen Straße wie ich und wir begannen, jeden Tag zusammen zu verbringen, Schach zu spielen und Filme zu sehen", verriet die 30-Jährige im Interview mit der arabischen Vogue. Irgendwann wurde dann aus der Freundschaft Liebe: "Er zeigte mir einige obskure Filme, in denen er mitspielte. [...] Ich schätze, es wurde einfach mehr daraus."

Vergangenes Jahr wurde das Paar dann Eltern eines gemeinsamen Kindes: Söhnchen Roman erblickte im Juni das Licht der Welt. Doch kurz nach der Geburt zog die frischgebackene Mutter vor Gericht – sie forderte das alleinige Sorgerecht sowie monatliche Zahlungen. Mittlerweile einigte sich das Paar: Laut Dokumenten, die TMZ vorliegen, muss Al rund 28.000 Euro Unterhalt jeden Monat an Noor zahlen.

Getty Images Noor Alfallah, 2024

BlayzenPhotos / BACKGRID Al Pacino und seine Freundin Noor Alfallah

