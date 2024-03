Harte Diagnose: Noor Alfallah hatte in Schwangerschaft Angst

Für Noor Alfallah verlief ihre Schwangerschaft nicht so, wie sie es sich erhofft hatte. Im Interview mit Vogue erinnert sich die Mutter von Al Pacinos (83) jüngstem Spross an die schwere Zeit zurück. Als sie von der Schwangerschaft erfahren habe, sei sie nervös gewesen. Erst kurz zuvor hatte sie gegen einen Nebenschilddrüsentumor gekämpft und befürchtete daher, eine Risikoschwangerschaft zu haben. Doch dann wurde der Filmproduzentin eine weitere erschreckende Diagnose gestellt: Die Ärzte diagnostizierten bei Noor das HELLP-Syndrom, eine Schwangerschaftskomplikation, die lebensbedrohlich für Mutter und Kind sein kann. "Wenn ich jetzt zurückblicke, wünschte ich, ich hätte meine Schwangerschaft mehr genießen können", erklärt sie traurig. Doch stattdessen belasteten sie die Angst um ihr ungeborenes Kind und der Medienrummel rund um ihre Schwangerschaft.

Auch nach der Geburt ihres ersten Kindes ließ das Interesse der Öffentlichkeit an dem Paar – welches durch einen Altersunterschied von rund 53 Jahren getrennt ist – nicht nach. Zuletzt sorgten sie mit einer Sorgerechtsverhandlung für Aufsehen: Kurz nach der Geburt ihres Sohnes beantragte Noor das alleinige Sorgerecht. Nach einigem Hin und Her einigten sich der Schauspieler und seine Liebste jedoch – laut TMZ muss der "Scarface"-Star für sein Kind ordentlich blechen: So soll er rund 28.000 Euro pro Monat an Noor zahlen, zuzüglich einer einmaligen Zahlung von 100.000 Euro im Voraus und weiteren 14.000 Euro jährlich für die Ausbildung. Zudem muss er zusätzlich für die vergangenen Monate zahlen.

Die Gerichtsverhandlung rund um das Sorgerecht ihres gemeinsamen Kindes trug dazu bei, dass das Interesse an der Beziehung der beiden weiterhin immens wuchs. Nachdem Noor das Sorgerecht beantragt hatte, wurde schnell über eine Trennung der beiden spekuliert. Damals erklärte jedoch ein Insider gegenüber Page Six: "Al und Noor haben erfolgreich zusammengearbeitet und sich in Bezug auf ihr Kind Roman geeinigt. Sie sind immer noch zusammen." Zudem wurden sie immer wieder auf gemeinsamen Dates gesehen.

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah und Al Pacino im April 2023

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

