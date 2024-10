Al Pacino und seine Ex Noor genießen Luxus-Dinner in L.A.

Der berühmte Schauspieler Al Pacino (84) und seine Ex-Freundin Noor Alfallah verstehen sich trotz ihrer Trennung nach wie vor anscheinend glänzend. Die Eltern von Söhnchen Roman wurden erst kürzlich bei einem gemeinsamen abendlichen Ausflug gesichtet. Das einstige Paar genoss am Donnerstagabend ein privates, luxuriöses Abendessen in West Hollywoods Promi-Hotspot Chateau Marmont. Neue Schnappschüsse der beiden zeigen sie beim Verlassen der exklusiven Lokalität in einem Auto. Noor saß den Aufnahmen zufolge hinter dem Steuer, während der Hollywoodstar auf dem Beifahrersitz Platz nahm.

Noor pflegt Berichten zufolge derzeit eine freundschaftliche Beziehung zu dem Vater ihres Kindes. Das einstige Paar kam im Jahr 2022 zusammen. Im Juni 2023 krönten der Darsteller und seine damalige Freundin ihre Liebe mit der Geburt von Sohn Roman Pacino. Nach der kürzlichen Trennung der beiden soll die 30-Jährige nun schon eine neue Liebe gefunden haben – angeblich in dem Komiker und Talkmaster Bill Maher (68).

Den 84-Jährigen scheint das späte Vaterglück mit seinem 16 Monate alten Sohn mit Freude zu erfüllen. Obwohl der Kleine mit seiner Mutter zusammenlebt, meldet sich der Spross wohl regelmäßig bei seinem Papa. Eine enge Beziehung zu seinem jüngsten Nachwuchs ist dem Filmstar sehr wichtig, wie er offen im Gespräch mit BBC betonte: "Alles, was er tut, ist für mich interessant. Also sprechen wir miteinander. Ich spiele Mundharmonika mit ihm über Videoanrufe und wir konnten so eine Verbindung aufbauen. Es macht Spaß."

APEX / MEGA Al Pacino und Noor Alfallah, Oktober 2024

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah und Al Pacino im April 2023

