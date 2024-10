Clea-Lacy Juhn berichtet von ersten Tagen mit neuem Au Pair

Seit wenigen Tagen gibt es eine Person mehr im Zuhause von Clea-Lacy Juhn (33). Nach vielen Überlegungen hat sich die Influencerin dazu entschieden, sich bei den Zwillingen Unterstützung von einem Au-pair zu holen. Inzwischen ist die junge Frau aus Madagaskar bei ihr eingezogen – gegenüber RTL berichtet Clea-Lacy nun von der Anfangszeit: "Die ersten Tage waren sehr schön, wir haben sehr viel miteinander gesprochen. Wir lernen uns gerade weiterhin kennen." Selbstverständlich sei es "wieder eine weitere neue Umstellung", trotzdem freue sie sich auf die kommende Zeit.

In dem Au-pair-System sieht die frischgebackene Mama mehrere Vorteile. "Ich habe die Möglichkeit, Unterstützung im Alltag mit den Jungs zu gewinnen und gleichzeitig eine neue Kultur kennenzulernen", betont die 33-Jährige. Schon seit April standen die Zwillings-Mama und Niriantsoa in Kontakt. "Wir hatten die Chance, uns vorab kennenzulernen, und haben auch viel miteinander geschrieben. Daher konnte ich meine Bedenken auch sehr schnell ablegen, da sie bei unserer ersten Begegnung keine 'Fremde' mehr für mich war", erklärt Clea-Lacy.

Die beiden Jungs der Der Bachelor-Gewinnerin erblickten Ende Juli das Licht der Welt. Auf Social Media machte die Reality-TV-Bekanntheit kein Geheimnis daraus, dass der Alltag mit den zwei kleinen Babys – die auf die Namen Mika und Mišah hören – ziemlich stressig sein kann. "Also heute ist es echt verrückt, keiner von beiden hört auf zu schreien. Ich komme einfach zu gar nichts, ich habe entweder den einen auf dem Arm oder den anderen", erzählte sie in ihrer Instagram-Story. Umso größer war die Freude, als nach langem Hin und Her mit der Botschaft endlich das Visum der 25-Jährigen genehmigt wurde.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn im Oktober 2024

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen im Juli 2024

