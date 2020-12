Was bedeutet dieses Schuldeingeständnis jetzt für Lil Wayne (38)? Der Rapper geriet in Konflikt mit dem Gesetz, als Polizisten im Dezember 2019 bei der Durchsuchung seines Privatjets einige illegale Gegenstände in seinem Gepäck fanden. Die Beamten entdeckten unter anderem Drogen, Munition und eine vergoldete Waffe. Fast ein Jahr später startete nun der Prozess des "Sucker for Pain"-Hitmachers und es gibt bereits ein Update: Der Musiker bekannte sich schuldig!

Wie TMZ berichtet, gab Lil Wayne vor Gericht in Miami zu, dass die Klage berechtigt sei und er eine geladene Waffe besaß. Die Strafmaßverkündung ist für nächsten Monat angesetzt. Der "Lollipop"-Interpret könnten bis zu zehn Jahre Haft drohen. Denn er wurde bereits 2009 in New York City mit einer Waffe erwischt und musste danach für acht Monate hinter schwedische Gardinen. Aufgrund dieser früheren Verurteilung war es dem US-Amerikaner eigentlich auch nicht mehr erlaubt, eine Pistole mit sich zu führen.

Eine Quelle verrät allerdings, dass Lil Wayne wahrscheinlich keine zehn Jahre im Knast verbringen müsse und ist überzeugt, dass der Richter Milde walten lassen werde. Denn seinen Informationen zufolge plädierte der 38-Jährige auf schuldig, weil ihm ein geringeres Strafmaß versprochen wurde, wenn er seinen Fehler eingesteht.

Anzeige

Getty Images Lil Wayne beim Bud Light Super Bowl Music Fest, 2020

Anzeige

Getty Images Lil Wayne bei einem NBA-Playoffsspiel in Houston im Mai 2018

Anzeige

Ethan Miller/Getty Images Lil Wayne auf den Adult Video News Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de