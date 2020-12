Jetzt trotzen sie der Gerüchteküche! Anfang November machten Neuigkeiten die Runde, Denise Bidot hätte sich von ihrem Freund Lil Wayne (38) getrennt. Grund für das vermeintliche Liebes-Aus soll das Verhalten des Rappers gewesen sein: Auf Social Media hatte er nämlich seine Unterstützung für Donald Trump (74) gezeigt und verärgerte damit seine Partnerin. Seitdem herrschte Schweigen bei beiden Parteien – bis jetzt! Mit einem neuen Schmuse-Pic setzen sie alle Vermutungen außer Kraft...

Auf ihrem Instagram-Profil postete das Plus-Size-Model nun ein Foto, das wie ein eindeutiger Liebesbeweis wirkt: Darauf ist zu sehen, wie sich die Brünette mit einem breiten Lächeln an den Rücken des "Lollipop"-Interpreten schmiegt, während dieser freudig in einen Spiegel grinst. Laut ihrer Beschreibung ist das Bild während Thanksgiving entstanden. Haben die beiden etwa die Feiertage miteinander verbracht? "Das Wochenende war einfach perfekt. Ich bin für jeden einzelnen Tag dankbar", schwelgte die Beauty in Erinnerungen.

Zumindest in der Liebe scheint es für den Musiker jetzt wieder rund zu laufen. Denn abgesehen von den Trennungsgerüchten musste sich Lil Wayne in letzter Zeit auch mit einer potenziellen Haftstrafe auseinandersetzen. Wegen unerlaubten Waffenbesitzes muss sich der 38-Jährige bald vor Gericht verantworten – bei einer Prozessniederlage könnten ihm bis zu zehn Jahre hinter Gittern drohen!

Instagram / denisebidot Denise Bidot im September 2020

Instagram / denisebidot Denise Bidot und Lil Wayne im September 2020

Ethan Miller/Getty Images Lil Wayne in Las Vegas

