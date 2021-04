Das Liebes-Wirrwarr bei Lil Wayne (38) und Denise Bidot geht weiter! Seit Monaten führen der Rapper und das Plus-Size-Model eine turbulente Beziehung. Mal lieben sie sich, mal streiten sie sich öffentlich – Anfang des Jahres deutete alles sogar auf eine endgültige Trennung hin. Denise hatte alle gemeinsamen Bilder gelöscht, außerdem waren sich beide entfolgt. Diese Krise scheint längst der Vergangenheit anzugehören. In Lil Waynes neuem Post stehen die Zeichen wieder auf Liebe!

Der "Sucker for Pain"-Interpret teilte einen Clip in seiner Instagram-Story, der Denise am Strand zeigt. Offenbar kündigte Lil Wayne damit einen neuen Song an. Während die 34-Jährige ein großes Herz mit den Namen der beiden in den Sand malt, ist im Hintergrund ein Auszug eines bisher unbekannten Liedes des Musikers zu hören. "Let's write our names in the sand, draw a heart around it (zu Deutsch: "Lass unsere Namen in den Sand schreiben, zeichnen wir ein Herz drum herum") rappt Lil Wayne darin.

Ob es sich dabei etwa um ein Liebeslied für Denise handelt? Die Beauty repostete den kurzen Clip jedenfalls wenig später auch in ihrer Story und machte dem US-Amerikaner eine Liebeserklärung. "Ich liebe dich, Boo", schrieb sie dazu.

Instagram / denisebidot Denise Bidot und Lil Wayne im September 2020

Instagram / denisebidot Denise Bidot und Lil Wayne im Oktober 2020

Instagram / denisebidot Denise Bidot und Lil Wayne

