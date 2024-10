Großes Herz für Tiere: Sängerin Pink adoptiert einen Hund

Pink (45) hat ihrer Familie während ihrer laufenden "Summer Carnival"-Tour ein neues Mitglied hinzugefügt: einen geretteten Hund namens Graham Cracker. Die 44-jährige Sängerin, mit bürgerlichem Namen Alecia Beth Moore, gab über Instagram bekannt, dass sie den Hund in Zusammenarbeit mit örtlichen Tierheimen in Minnesota bei sich aufgenommen hat. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Carey (49) und den Kindern Willow und Jameson wird Graham Cracker sie für den Rest der Tour begleiten, die am 18. November in Orlando, Florida, nach fast 100 Shows enden wird.

Obwohl Graham Cracker vorerst Teil der Familie ist, plant Pink nicht, ihn dauerhaft zu behalten. Die Musikerin hofft, während der Tour ein endgültiges Zuhause für den kleinen Vierbeiner zu finden. Das Tierheim "The Bond Between", von dem der Hund stammt, zeigte sich überglücklich über Pinks Unterstützung und schrieb in einem Social-Media-Statement: "Wir können es immer noch nicht glauben! Die unglaubliche P!NK – ja, DIE P!NK – hat sich an uns gewandt, während sie für ihre Show in St. Paul in der Stadt ist, um unseren süßen Jungen Graham Cracker zu pflegen!" Sie fügten hinzu: "Wenn das nicht schon erstaunlich genug ist, nimmt sie Graham mit auf das Abenteuer seines Lebens, mit ihr und ihrer Familie auf Tour, mit dem Ziel, ihm bis zum Ende sein Für-immer-Zuhause zu finden!"

Die Fans der Sängerin sind begeistert von diesem neuen Kapitel und loben sie für ihre Großzügigkeit und Liebe zu Tieren. In den sozialen Medien häufen sich Kommentare wie "Das ist nur ein weiterer Grund, warum ich Pink liebe" oder "Sie ist ein phänomenaler Mensch". Während ihres Konzerts erwähnte Pink liebevoll Graham Cracker und bat sogar jemanden während ihres Auftritts, nach ihm zu sehen. Einige Fans spekulieren bereits, dass der kleine Hund vielleicht doch für immer bei ihr bleiben könnte. Abseits der Bühne ist Pink auch als engagierte Tierschützerin bekannt, die bereits in der Vergangenheit Hunden zu einem neuen Zuhause verholfen hat.

Getty Images Pink im Juni 2023

Instagram / pink Pink, Sängerin

