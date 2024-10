So viel Geld häufte P. Diddy im Laufe seiner Karriere an

Musikproduzent P. Diddy (54) sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Der Gründer von Bad Boy Entertainment, einem erfolgreichen Hip-Hop-Label, wurde von mehreren Personen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt und schließlich wegen Menschenhandels in drei schweren Fällen angeklagt. Diese Ereignisse reihen sich in eine lange Liste von Anschuldigungen – einschließlich derer seiner Ex-Freundin Cassie Ventura (38), die ihn ebenfalls des sexuellen Missbrauchs bezichtigte.

Mit den zunehmenden rechtlichen Problemen von Diddy wurde das aktuelle Nettovermögen des Musikproduzenten rasch zum Gesprächsthema. Seit Diddy Bad Boy Entertainment in den frühen 1990er Jahren gründete, hat er Künstler wie Machine Gun Kelly (34) und Janelle Monáe (38) unter Vertrag genommen. Seine geschäftlichen Tätigkeiten erstreckten sich auch auf Mode und Spirituosen, dies steigerte seinen Reichtum und Einfluss über die Jahre weiter. Bereits Ende der 1990er Jahre hatte Diddy ein geschätztes Vermögen von etwa 92 Millionen Euro. Laut Celebrity Net Worth beträgt das Vermögen von Diddy im Oktober 2024 rund 600 Millionen Dollar, also etwa 552 Millionen Euro.

Diddy wurde im September 2024 in New York City verhaftet und unter anderem wegen Menschenhandels und organisierter Kriminalität angeklagt. Er plädierte auf nicht schuldig und bot eine Kaution von 46 Millionen Euro an, um aus dem Polizeigewahrsam entlassen zu werden. Die Freilassung wurde ihm jedoch verweigert. Momentan sitzt er im MDC Brooklyn in Haft und wartet auf seinen Prozess.

