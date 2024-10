Traci Bingham trägt noch immer ihren "Baywatch"-Badeanzug

Traci Bingham (56), bekannt aus der Kultserie Baywatch, hat enthüllt, dass sie noch immer ihren legendären roten Badeanzug besitzt und ihn sogar zu besonderen Anlässen trägt. Die Schauspielerin, die in der Serie von 1996 bis 1998 die Rolle der Jordan Tate verkörperte, erzählte bei der Premiere von "After Baywatch: Moment in the Sun" gegenüber People, dass sie sogar mehrere Exemplare habe.

"Ich glaube, ich war die Erste, die ihn eingerahmt hat, und ich habe ein paar gestohlen – es waren nicht nur die roten. Ich habe auch die schwarzen mitgenommen", gestand sie. Noch heute fühle sich Traci wohl dabei, die Badeanzüge zu tragen – sei es an Halloween, bei Fotoshootings oder einfach für Freunde. Zudem nutze sie den Einteiler als Maßstab für ihre Fitness: "Manchmal ziehe ich ihn an, um zu sehen, ob ich ab- oder zunehmen muss. Wenn er passt, großartig. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Aber wer bleibt schon für immer Größe Small?", scherzte sie.

Traci erinnerte sich, wie überwältigend der Moment war, als sie die "Baywatch"-Rolle bekam: "Ich habe geweint und dann geschrien, dann rief ich meine Familie an, und der Bürgermeister wollte eine Traci-Bingham-Parade veranstalten", erzählte sie. Die 56-Jährige sei stolz darauf, als erste Frau of Color den ikonischen roten Badeanzug getragen zu haben. "Die Show war als komplett weiße Show bekannt, und es gab keine Frauen of Color als Rettungsschwimmerinnen", erklärte sie. Sie fühle sich geehrt, Teil der Veränderung gewesen zu sein, nachdem die NAACP mehr Vielfalt in der Serie forderte.

Getty Images Traci Bingham, Schauspielerin

Getty Images "Baywatch"-Darsteller von 1997

