Carmen Electra wurde genötigt, für "Baywatch" abzunehmen

Carmen Electra (52), der Star der Kultserie Baywatch, hat nun in einem Interview mit dem US-amerikanischen Nachrichtenportal Extra TV offenbart, dass sie in den Neunzigerjahren von den Produzenten der Serie zum Abnehmen gedrängt wurde. In der Rolle der Lani McKenzie, bekannt für ihren ikonischen roten Badeanzug, war sie neben Pamela Anderson (57) und David Hasselhoff (72) eine der bekanntesten Figuren der Show. Die damalige Kritik an ihrem Körper hat sie sich sehr zu Herzen genommen: "Die Produzenten sagten mir immer wieder, dass ich Gewicht verlieren muss", erinnert sich die heute 52-Jährige.

Heute geht die Schauspielerin jedoch anders mit dieser Kritik um. "Wenn ich jetzt zurückblicke, liebe ich meinen damaligen Körper und ich liebe, dass ich kurvig war", erklärt Carmen weiter. Sie erinnert sich an die Worte der Produzenten: "Das war der Anfang dieser Zeiten, in denen Produzenten zu dir kamen und gesagt haben: 'Du musst aufhören, Snacks zu essen'." Die Hollywood-Beauty ist aber froh darüber, dass solch ein Verhalten in der heutigen Zeit nicht mehr akzeptiert wird.

Abseits des Rampenlichts hat sich Carmen in den vergangenen Jahren verstärkt auf ihr persönliches Wohlbefinden konzentriert. Die Schauspielerin und Sängerin, die ursprünglich als Tänzerin und Model bekannt wurde, hat immer wieder offen über die Herausforderungen und Erwartungen, die das Showbusiness mit sich bringt, gesprochen. Heute setzt sie sich für ein positives Körperbild und mentale Gesundheit ein. "Ich liebe es, ein Teil der heutigen Zeit zu sein, in der man nicht einfach zu jemandem gehen und sagen kann, wie er leben soll, wen er daten soll und wie viel er wiegen soll", so Carmen gegenüber Extra TV. In den sozialen Medien teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben und ermutigt ihre Follower, sich selbst so zu akzeptieren, wie sie sind.

