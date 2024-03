Wird Pamela Anderson im "Baywatch"-Reboot zu sehen sein?

Pamela Anderson (56) machte sich mit ihrer Rolle in der beliebten Serie Baywatch einen Namen in Hollywood und wurde zum Sexsymbol. Seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte, die Rettungsschwimmer-Serie würde zurück auf die Bildschirme kehren. Nicht wie beim Film "Baywatch" von 2017 mit Dwayne "The Rock" Johnson (51) und Zac Efron (36) in den Hauptrollen, soll es sich bei dem neuen Projekt wieder um eine Serie handeln. Wie ein Insider gegenüber TMZ ausplaudert, soll Pamela dieses Mal jedoch nicht an einer Rolle interessiert sein. Ihre "Baywatch"-Tage seien vorbei und gehörten der Vergangenheit an, so die Blondine.

Einige Mitglieder des originalen Casts haben aber durchaus Interesse an der Neuauflage! Nicole Eggert sowie Brande Roderick verrieten dem Online-Magazin, dass sie zwar noch nicht kontaktiert worden seien, sich aber durchaus vorstellen könnten, in ihre ikonischen Rollen zurückzukehren. Wie es um die anderen Stars wie etwa David Hasselhoff (71), Stacy Kamano oder Yasmine Bleeth (55) steht, ist nicht bekannt. Die Produktion befinde sich noch sehr weit am Anfang, und ob sich die neue Serie auf vollkommen neue oder doch alte Charaktere fokussieren wird, sei noch unklar.

Während in dem Film "Baywatch" die Rolle der CJ Parker von Kelly Rohrbach (34) verkörpert wird, entschied Pamela sich dennoch für einen kurzen Auftritt in der Komödie. Damit ist sie aber nicht die Einzige. Auch Schauspielkollege David Hasselhoff wagte sich für einige kurze Momente wieder vor die Kamera des beliebten Franchise.

United Archives GmbH / ActionPress Pamela Anderson in "Baywatch"

Getty Images David Hasselhoff, 2022

