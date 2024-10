Pamela Anderson ist kein Teil der neuen "Baywatch"-Doku

Pamela Anderson (57) hat sich zu der neuen Baywatch-Dokumentarserie "After Baywatch: Moment in the Sun" geäußert und klargestellt, dass sie nicht daran beteiligt ist. In einem Interview mit Glamour erklärte die Schauspielerin, dass sie keine Absicht habe, in Projekte zurückzukehren, die sich mit ihrer Vergangenheit befassen. Die Serie feierte im August auf dem Streamingportal Hulu Premiere und enthält bisher unveröffentlichte Aufnahmen von Pamela. Sie unterstrich, dass die Interviews mit ihr dafür "ausgegraben" wurden. Pamela möchte sich auf die Zukunft konzentrieren und "nicht rückwärts gehen". Sie enthüllte zudem, dass die Macher der Dokumentarserie große Anstrengungen unternahmen, um sie zur Teilnahme zu bewegen. Sie wandten sich sogar an ihre Söhne, Brandon Thomas Lee (28) und Dylan Jagger Lee (26), und boten ihnen Produzententitel an, wenn sie ihre Mutter zur Mitwirkung überreden könnten.

Sie erinnerte laut People Magazine auch daran, wie sehr die Hulu-Serie Pam & Tommy von 2022 sie belastet habe. Die Serie, die ohne ihre Zustimmung produziert wurde, handelt von Pamela und Tommys (62) Ehe und nimmt Bezug auf ein illegal verbreitetes Sextape der beiden. "Es traf mich härter, als ich gedacht hätte", sagte sie gegenüber Glamour. „Es war mir so unangenehm, auch nur daran zu denken, als diese Hulu-Sache herauskam. Es fühlte sich wirklich wie ein weiterer Schlag in die Magengrube an, dass die Leute das unterhaltsam finden könnten. Und das war... Ich glaube, ich habe meinen Mann, meinen Verstand und meine Karriere verloren.“ Die erneute Aufmerksamkeit für dieses traumatische Ereignis habe alte Wunden aufgerissen.

Pamela wurde in Kanada geboren und durch ihre Rolle als C.J. Parker in "Baywatch" weltberühmt. Nun blickt sie auf ihr Leben und ihre Karriere zurück und erzählte, dass sie in der Vergangenheit oft Rollen übernommen habe, um ihre Familie zu unterstützen. Normalerweise hätte sie diese aber nicht gewählt. Dazu gehörten auch Auftritte in Reality-TV-Shows wie Big Brother. Erst kürzlich äußerten sich ihre Söhne zu ihrer Vergangenheit. "Ich habe mein ganzes Leben Rollen gespielt", sagte Pamela und fügte hinzu, dass sie nun authentisch sein und nicht mehr nur die "Playmate" oder "Rockstar-Ehefrau" sein möchte. Wie Buzzfeed schreibt, möchte Pamela die alten Schichten ablegen und ein Leben führen, das sie selbst gestaltet. Sie betonte, wie wichtig es für sie sei, sich selbst zu finden und herauszufinden, was sie wirklich liebt und was sie tun möchte.

United Archives GmbH / ActionPress Pamela Anderson in "Baywatch"

Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson, September 1999

