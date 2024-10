Darum kommen Schönheits-OPs für Beatrice Egli nicht infrage

Beatrice Egli (36) ist mittlerweile eine echte Größe in der Schlagerszene. Doch parallel zum Ruhm kommen auch immer wieder Fragen zu ihrer Optik auf, wie die Sängerin jetzt in ihrem Podcast "Egli Extrem" erzählt. Unters Messer legen will sie sich trotzdem nicht – stattdessen predigt sie ihren Fans lieber mehr Selbstliebe. "Für mich ist es etwas ganz Essenzielles, dass ich mich so lieben kann, wie ich bin. Jeder Eingriff an meinem Körper wäre ein Nein zu mir, zu meinem Sein, mich nicht so zu lieben, wie ich bin", erklärt die Schweizerin ehrlich. Auch mal zu zweifeln sei normal: "Natürlich gucken wir uns nicht jeden Tag an und sagen: 'Ich bin die Schönste, ich bin die Beste.'"

Selbstzweifel plagten Beatrice schon früh: In ihrer Jugend habe sie vor allem Probleme mit ihrer Oberweite gehabt. "Ich hatte als Teenie so früh ganz große [Brüste]. Und das war für mich voll die Belastung und ich dachte: 'Ich muss die kleiner machen'", offenbart die 35-Jährige. Einen Eingriff scheint es aber bis heute nicht gegeben zu haben. Trotz aller Selbstliebe lassen fiese Kommentare Beatrice weiterhin immer mal wieder zweifeln, denn die knallharten Bewertungen von Fremden gehen auch an ihr nicht spurlos vorbei. "Es gibt Kommentare, die treffen dich einfach und es tut dir weh", gibt sie zu.

Heute zeigt Beatrice sich zum Trotz aller Hater meist natürlich und vor allem selbstbewusst. Einige unangenehme Situationen hatte sie trotzdem schon, denn auch innerhalb der Branche ist nicht jeder entspannt und nett. So wurde die "Mein Herz"-Interpretin als blutige Anfängerin von einer sehr erfahrenen Kollegin wegen ihres Gewichts angegriffen. Wie sie im Frühjahr im Podcast "Polaks Schlagertalk" erzählte, habe sie 2007 mit gerade mal 18 Jahren zusammen mit der ESC-Berühmtheit Lys Assia am "Grand Prix der Volksmusik" teilgenommen. Die beiden belegten den letzten Platz und Lys machte wohl die junge Beatrice verantwortlich: "Danach wurde von der Dame gesagt, die sehr etabliert schon war, viele Erfahrungen hatte: Ich war halt einfach zu dick und zu unerfahren für diesen Contest."

Keuenhof, Rainer Beatrice Egli im März 2023 in ihrer Show

Getty Images Beatrice Egli im Dezember 2020 in Leipzig

