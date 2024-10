Bachelorette Stella hatte Dreier: Ist Devin eingeschüchtert?

In der aktuellen Die Bachelorette-Folge ergattert Devin Dayan erneut eines der begehrten Einzeldates. Während seiner Zweisamkeit mit Stella Stegmann (27) kommt es auch zu pikanten Themen: Die Rosenkavalierin plaudert darüber, dass sie einige Dreier hatte. Devin wirkt währenddessen sichtlich verlegen und ihm verschlägt es die Sprache. Gegenüber Promiflash verrät der Hamburger Details zu dem Sextalk: "Eingeschüchtert war ich nicht, ich war beeindruckt, wie offen sie über diese Themen spricht." Ferner betont der Gitarrist: "Ich mache mir bei diesen Themen auch keinen Druck – jeder soll seine Erfahrungen machen, ob ich die nun auch so hatte oder nicht."

In der Datingshow erklärt Stella, dass sie auch im Netz häufig offen mit ihren Fans über das Thema Geschlechtsverkehr spreche. Gegenüber Devin gibt sie ebenfalls eine ehrliche Antwort bezüglich ihrer Dreier-Erfahrungen: "Meinen ersten Dreier fand ich richtig cool. Das war mit einem Pärchen und das hat mich abgeschleppt, das fand ich ganz hot." Zwar kann der Single nicht ganz mitreden, er hört seinem Gegenüber aber gespannt zu, während Stella weiter ausführt: "Sonst hatte ich auch einmal einen Dreier mit zwei Männern. Das habe ich nicht ganz so gefühlt. Ich hatte aber auch noch schöne andere Konstellationen mit einem Pärchen." Einen Kommentar dazu gibt Devin daraufhin nicht ab.

In der aktuellen Bachelorette-Staffel geht es allmählich Richtung Finale. Devin ist einer der vier Finalisten und darf sich in der kommenden Woche auf ein Homedate mit der früheren Too Hot To Handle: Germany-Kandidatin freuen. Wie sehr der Sonnyboy Stella gefällt, machte sie schon bei der allerletzten Rosenvergabe in Thailand deutlich, indem sie dem 28-Jährigen eröffnete, dass er für sie "ein Volltreffer" sei. Neben Devin sind auch Leila und Martin Michelius weiterhin im Rennen. Wer die vierte Person ist, die sich auf ein Homedate freuen darf, wird erst in der nächsten Folge verraten.

Anzeige Anzeige

RTL Bachelorette Stella Stegmann und Devin Dayan, "Die Bachelorette" im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

RTL Stella Stegmann bei "Die Bachelorette" im Jahr 2024

Anzeige Anzeige