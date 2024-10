"Die Bachelorette"-Home-Dates: Diese drei Singles sind dabei

Langsam neigt sich die diesjährige Die Bachelorette-Staffel dem Ende zu. In der zehnten Folge verkündet Stella Stegmann (27) den acht verbliebenen Kandidaten, dass für die Hälfte von ihnen die Reise vorbei ist. Für die restlichen vier geht es ebenfalls zurück nach Deutschland und sie dürfen auf Home-Dates mit der früheren Too Hot To Handle: Germany-Teilnehmerin. Der erste Single, der sicher weiter ist, ist Devin Dayan, nachdem Stella verkündet: "Beim Minigolf warst du nicht sehr zielsicher, für mich bist du aber ein Volltreffer. Devin, möchtest du die Rose annehmen?" Zudem kommen auch Martin Michelius und Leila weiter.

Wer wohl die vierte und letzte Rose in Thailand ergattern wird? Akosua kam der Influencerin noch nicht sehr nah während der vergangenen Wochen und sie gesteht: "Die Anspannung ist auf jeden Fall sehr groß. Mein Magen dreht sich komplett nach links." Zwar gab es zwischen der Hamburgerin Emma und der Bachelorette bereits ein heißes Tantra-Yoga-Date, eine gemeinsame Dusche und viele Küsse – sie ist sich aber ebenfalls unsicher, ob sie weiter ist. Auch Ferry, Erik und Jan müssen bangen. Wen Stella mit den Worten "Du bist eine ganz besondere Persönlichkeit und in deiner Nähe geht es mir gut" meint und ob er oder sie unter den Top Vier ist, wird jedoch erst in der kommenden Woche verraten.

Ob sich Ferry etwa doch über ein Home-Date freuen darf? Gleich zu Beginn der aktuellen Staffel konnte der Hamburger direkt bei Stella punkten und stach während eines Gruppendates positiv hervor. "Ferry und ich haben eine sehr ähnliche Einstellung und bei ihm habe ich auch das Gefühl, das würde auch so wirklich passen, wie ich mir das vorstelle", schwärmte die Rosenkavalierin über den Rapper. Er erklärte seine frühere Favoritenrolle folgendermaßen: "Ich denke, ich bin doch anders als viele Dudes hier. Aber ich sehe mich trotzdem ein bisschen weiter vorne als andere."

Instagram / devindayan Devin Dayan, "Die Bachelorette"-Bekanntheit

RTL Akosua, Erik, Emma und Ferry (hinten), "Die Bachelorette"-Kandidaten

