Scott Wolf weist schwere Anschuldigungen seiner Ex zurück

Scott Wolf (57) hat sich erstmals ausführlich zu den Vorwürfen geäußert, die seine Noch-Ehefrau Kelley Wolf gegen ihn erhoben hat. In einem Statement gegenüber People beklagt der Schauspieler, dass Kelley ihn mit "zutiefst verstörenden und völlig unwahren Behauptungen" konfrontiert habe, die sowohl ihn als auch die gemeinsamen Kinder schwer belasten würden. Zu den Anschuldigungen, von denen Kelley sogar eingeräumt haben soll, dass sie nicht wahr seien, zählen unter anderem angebliche psychische und körperliche Kindesmisshandlung. "Obwohl ihre Anschuldigungen völlig unbegründet und unglaublich gefährlich sind, ist das Schlimmste, dass sie für unsere Kinder traumatisch sind", erklärte der Filmstar. Scott betonte außerdem, dass das Wohl der drei Kinder, Jackson, Miller und Lucy, für ihn absolute Priorität habe.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist eine hochstrittige Scheidung, die seit Juni dieses Jahres öffentlich geworden ist. Scott hatte zeitweise ein vorläufiges alleiniges Sorgerecht für die Kinder zugesprochen bekommen, während Kelley nur unter Beaufsichtigung Zeit mit ihnen verbringen darf. Auch Videoanrufe sind ihr erlaubt. Ihr Anwalt soll Berichten zufolge eingeräumt haben, dass Kelley auf gerichtlichen Rat hin falsche Vorwürfe erheben solle, um sich im juristischen Streit Vorteile zu verschaffen. Währenddessen kämpft die ehemalige Partnerin des Schauspielers mit psychischen Herausforderungen, die sie bereits zweimal in eine klinische Behandlung führten.

Der Streit zwischen dem einstigen Traumpaar eskalierte Ende Juli, als laut Us Weekly gleich mehrere Notrufe bei der Polizei eingingen. So meldete ein Mann am 29. Juli, dass Kelley versucht habe, mithilfe von Sheriffs in das gemeinsame Haus einzubrechen – und das Ganze sogar live auf Social Media streamte. Die Reality-Show-Teilnehmerin dokumentierte ihren Versuch, ein Fenstergitter zu entfernen, via Instagram und betonte, sie habe lediglich persönliche Gegenstände und ihre Hunde abholen wollen. "Ich tue das alles für meine Kinder und würde für sie kämpfen", erklärte sie in der Öffentlichkeit.

