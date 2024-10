Denzel Washington konfrontiert unhöfliche Autogrammjäger

Denzel Washington (69) hat am Mittwochabend vor dem Museum of Modern Art (MoMA) in New York City für Aufsehen gesorgt. Der oscarprämierte Schauspieler war zu einer Veranstaltung zu Ehren seines Freundes Samuel L. Jackson (75) unterwegs, als er von einer Gruppe aufdringlicher Autogrammjäger bedrängt wurde. In mehreren Videos von Anwesenden ist zu sehen, wie Denzel zunächst freundlich mit einem Fan für ein Foto posierte, bevor er durch die Rufe der Menge die Geduld verlor und die Gruppe zur Rede stellte. Auch TMZ postete ein Video auf Instagram.

Die genauen Worte sind im Video teilweise unverständlich, jedoch schreibt Daily Mail, dass sich Denzel verärgert an einen der Fans wandte und sagte: "Ich habe dich gehört. Du redest davon, Liebe zu zeigen ... Respekt vor mir zu haben." Als der Fan entgegnete: "Das tun wir doch schon", soll der Schauspieler erwidert haben: "Ich sagte, ich sehe euch, wenn ich herauskomme, welchen Teil davon habt ihr nicht verstanden? Es geht darum, Liebe zu zeigen." Mit erhobener Stimme fügte er hinzu: "Oder auch nicht! Wir können es auch anders machen ... oder nicht, wir können es auf beide Arten tun!" Die unerwartete Konfrontation überraschte die Umstehenden, die den Schauspieler sonst als gelassen und freundlich kennen. Einige Fans zeigten Verständnis für seinen Unmut, während andere von seinem Verhalten irritiert waren.

Abseits der Leinwand hatte Denzel Washington immer wieder betont, wie wichtig ihm Familie und enge Freundschaften seien. Die enge Verbindung zu Samuel L. Jackson, die über viele Jahre gepflegt wurde, zeigt sich nicht zuletzt in der Unterstützung bei Veranstaltungen wie dieser. Mit seiner Frau Pauletta Washington (74) ist er seit 1983 verheiratet, gemeinsam haben sie vier Kinder. Die beiden gelten als eines der beständigsten Paare in der Filmindustrie. Trotz seines Erfolgs legt der "Training Day"-Star großen Wert auf Privatsphäre und Familie. In Interviews betont er oft die Wichtigkeit von Respekt und Wertschätzung im zwischenmenschlichen Umgang. Möglicherweise war es genau dieser Grundsatz, der ihn dazu veranlasste, die aufdringlichen Fans zur Rede zu stellen. Für viele bleibt Denzel trotz des Vorfalls ein Vorbild an Professionalität und Integrität.

Getty Images Denzel Washington bei der Netflix-Vorführung von „The Piano Lesson“ in Los Angeles

Getty Images Denzel Washington mit seiner Frau Pauletta

