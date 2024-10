Football-Spieler Josh Reynolds wurde in Schießerei verwundet

Besorgniserregende Neuigkeiten erreichen jetzt die Fans der Denver Broncos. Der Football-Spieler Josh Reynolds war am Freitag, dem 18. Oktober, in eine Schießerei verwickelt – erlitt dadurch allerdings nur leichte Wunden. Wie 9News berichtet, wurde der Sportler zweimal angeschossen, während er einen Stripklub in Denver verließ: Ein Schuss traf ihn am Arm, ein weiterer streifte seinen Hinterkopf. Aus Respekt vor seiner Privatsphäre veröffentlichte sein Team erst heute die Details dazu.

Der genaue Ablauf der Schießerei ist unklar. Dank verschiedener Notrufe, die wahrscheinlich von Josh selbst und zwei seiner Freunde getätigt wurden, lässt sich vermuten, dass er in seinem Auto angegriffen wurde. Danach ist der Footballer anscheinend vor den Angreifern geflohen – wie das Portal berichtet, sollen er und seine Freunde Wunden vorweisen, weil sie angeblich über Zäune geklettert sind, um zu entkommen. Als die Polizei den Wagen der Opfer fand, wiesen die Windschutzscheibe und die hintere Fahrertür mehrere Schusslöcher auf. Die mutmaßlichen Täter wurden bereits von den Behörden in Gewahrsam genommen und werden laut Us Weekly wegen Mord und Körperverletzung ersten Grades angeklagt.

Josh hat sich selbst noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Der 29-Jährige begann seine Football-Karriere schon früh: In der Highschool spielte er in der Position Wide Receiver und Safety. Dieser Position blieb er auch während seiner Zeit am Texas A&M College und beim NFL-Team der Los Angeles Rams treu. Er spielte außerdem kurzzeitig für die Tennessee Titans und die Detroit Lions, bevor er im März dieses Jahres zu den Denver Broncos wechselte.

Getty Images Josh Reynolds, Sportler

