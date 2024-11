Täter nach Schüssen auf NFL-Star Josh Reynolds verhaftet

Es gibt neue Entwicklungen bei den Polizeiuntersuchungen des Angriffes auf Josh Reynolds. Vor rund zwei Wochen wurde auf den NFL-Star geschossen, er wurde am Hinterkopf und am Arm verletzt. Nun sind laut New York Post zwei Verdächtige festgenommen worden. Die mutmaßlichen Täter wurden als der 35-jährige Luis Mendoza und der 42-jährige Burr Charlesworth identifiziert. Burr Charlesworth wurde gegen Kaution freigelassen und gibt zu, dass er am Tatort anwesend war, aber er bestreitet jegliche Beteiligung an der Schießerei. Er behauptet, er sei dort gewesen, um einem Freund bei der Lösung eines Streits zu helfen. Luis Mendoza hingegen bleibt wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Haft.

Die Polizei konnte die Verdächtigen durch Überwachungsbilder identifizieren, die zeigen, dass Mendoza und Charlesworth die Freundesgruppe von Reynolds am 18. Oktober verfolgten. Laut Gerichtsunterlagen, die 9News vorliegen, stehen Mendoza und Charlesworth in mehreren Punkten vor Gericht. Beide sind jeweils in sechs Fällen des versuchten vorsätzlichen Mordes, sechs Fällen von Körperverletzung ersten Grades und drei Fällen des illegalen Abfeuerns einer Schusswaffe angeklagt. Zusätzlich wird Mendoza wegen drei Fällen von Drogenbesitz, vier Fällen von illegalem Waffenbesitz als Vorbestrafter und wegen des Besitzes eines Magazins mit hoher Kapazität angeklagt. Sollten die Männer verurteilt werden, drohen ihnen mehrjährige Haftstrafen.

Der Vorfall ereignete sich, als Josh mit seinen Freunden einen Stripklub in Denver verließ. Als sie in seinem Auto saßen, wurde auf einmal auf die Gruppe geschossen. Laut Us Weekly seien sie vor den Angreifern geflohen, wurden aber von mehreren Autos verfolgt. Josh und seine Begleiter hätten dann ihr Fahrzeug verlassen und seien zu Fuß geflohen – ihr Auto wurde später mit mehreren Schusslöchern am Straßenrand gefunden. Bei der Schießerei zog sich der Footballstar leichte Verletzungen zu, einem seiner Freunde wurde in den Rücken geschossen, und ein weiterer durch gebrochenes Glas verwundet. Der 29-Jährige spielt seit März dieses Jahres für die Denver Broncos.

Getty Images Josh Reynold im Januar 2024

Getty Images Josh Reynolds, Sportler

