Nach Pietros Statement: Jetzt meldet sich Laura Maria Rypa

Pietro Lombardi (32) brach vor wenigen Stunden sein Schweigen zu den schwerwiegenden Anschuldigungen, mit denen er nach einem Polizeieinsatz in seinem Zuhause mit Laura Maria Rypa (28) in Verbindung gebracht worden war. Jetzt reagiert die Verlobte des Sängers auf das Statement – und stellt klar, weiterhin zu ihrem Liebsten zu halten. "Ich versuche, für meine Familie eine starke Frau zu sein, und Stärke bedeutet für mich, nicht sofort aufzugeben, sondern aufzustehen und zu kämpfen", betont sie in ihrer Instagram-Story.

Ebenso wie der DSDS-Juror verdeutlicht auch Laura, die Geschehnisse des Abends nicht verharmlosen zu wollen. Die Polizei sei vor Ort gewesen, sie sei zur Routine ins Krankenhaus gegangen und habe es aber ohne Schäden wieder verlassen. Mit ihrer Aussage habe sich das Thema für die 28-Jährige nun erledigt – jedenfalls in der Öffentlichkeit. "Mehr möchte ich dazu nicht sagen und weiterhin all diese Dinge privat klären. Danke", schließt sie ihre Nachricht ab.

Der Polizeieinsatz ereignete sich vor wenigen Wochen: Damals hieß es, es sei zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen dem 32-Jährigen und der zweifachen Mama gekommen. Auch, wenn Pietros Anwalt die Vorwürfe der häuslichen Gewalt bereits dementierte, machte Pietro selbst in seinem Statement nochmal deutlich: "Ich habe meine Frau niemals geschlagen." Er habe sich daneben benommen, erklärte er im Netz und fügte hinzu: "Ich bin alles, aber nicht stolz darauf."

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige Anzeige

Getty Images Musiker Pietro Lombardi, Mai 2018