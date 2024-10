Statement: Pietro Lombardi äußert sich erstmals zum Skandal

Pietro Lombardi (32) bricht sein Schweigen! Der Sänger äußert sich erstmals öffentlich zu den schockierenden Vorwürfen über eine gewalttätige Auseinandersetzung mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28). In einem langen Video-Statement auf Instagram schildert er die gesamte Situation und stellt direkt klar: "Ich habe meine Frau niemals geschlagen." Er habe sich bei seiner Verlobten entschuldigt. Dennoch räumte er ein, dass es "nichts schönzureden" gebe und nennt sich selbst ein "richtiges Arschloch".

In seinem emotionalen Video schildert der Musiker, dass er sich am Abend, an dem die Polizei bei ihm zu Hause war, danebenbenommen habe. "Das einzige beschämende an dem Abend war mein Verhalten. Ich bin alles, aber nicht stolz darauf", erzählt Pietro und fügt hinzu: "Ich habe mich für meine Sachen bei Laura entschuldigt." Dass seine Partnerin im Krankenhaus war, sei nicht wegen einer gewalttätigen Auseinandersetzung gewesen, sondern sei Routine bei einem Polizeieinsatz dieser Art: "Als Laura das Krankenhaus verlassen hat, war alles okay und es wurde nichts diagnostiziert."

Pietro gesteht, dass er eingesehen hat, dass er etwas verändern muss: "Ich habe Laura versprochen, dass ich an meinen Problemen arbeiten werde und versuche, meine Emotionen besser in den Griff zu bekommen." Zwischen ihm und Laura ist also offenbar alles geklärt – in den sozialen Medien zeigten sie sich schon vor einigen Tagen wieder gemeinsam. "Bei uns ist es wirklich echte Liebe. Zu echter Liebe gehört auch echtes Kämpfen für die Liebe", macht der DSDS-Juror klar. Seine Partnerin scheint ihn voll und ganz zu unterstützen, was sie mit einem Herz-Emoji unter seinem Statement beweist.

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020