Der Fall der Menendez-Brüder wird wieder heiß diskutiert

Es ist mittlerweile über 30 Jahre her, seit Lyle (56) und Erik Menendez (53) ihre Eltern, Jose und Kitty, ermordeten. Nun wird der Fall der beiden wieder heiß diskutiert – dank der Netflix-Serie "Monsters" von Ryan Murphy (58) sowie einer Dokumentation, in der Lyle und Erik ihre Geschichte erzählen. Im November sollen zudem neue Beweise in ihrem Fall überprüft werden. Könnten sie bald freikommen? Die wichtigsten Details erfahrt ihr im Promiflash-Video!

