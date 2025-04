Neuer Termin: Die Menendez-Anhörung wurde für heute abgesagt

Nach über 34 Jahren im Gefängnis ist die Chance für Lyle (57) und Erik Menendez (54) nach dem Mord an ihren Eltern zum Greifen nah. Doch es gibt ein großes Problem für die Brüder und ihre Familien – und dieses heißt Nathan Hochman. Der Staatsanwalt ist gegen eine Gefängnisentlassung der beiden. Das wurde auch am heutigen Freitag deutlich. Eigentlich sollte Lyle und Eriks Neuverhandlung vor Gericht heute starten. Doch nun wurde der Prozess kurzfristig abermals verschoben. Stattdessen ist die Anhörung erst für den 9. Mai angesetzt, wie TMZ berichtet. Der Staatsanwalt beantragte die Vertagung kurzfristig. Diese sollte sich mit der Risikobewertung der Brüder beschäftigen, die in den vergangenen Monaten durchgeführt wurde. Dabei ging es darum, herauszufinden, ob sie nach all den Jahren eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen.

Diesbezüglich kündigte der Rechtsbeistand der Menendez-Geschwister an, zu beantragen, dass der Staatsanwalt von dem Fall abgezogen wird. Auf einer Pressekonferenz erhob ihr Anwalt Mark Geragos schwere Anschuldigungen gegen Hochman. Laut ihm habe er die Familie wiederholt traumatisiert. So zeigte er vor Gericht unangekündigt Fotos vom Tatort aus dem Jahr 1989. Angeblich musste ein Verwandter anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am 9. Mai soll die Verhandlung nun also starten. Dabei soll es keine Zeugenaussagen geben. Aktuell gilt die Anhörung noch nicht als zugänglich für die Öffentlichkeit – darüber soll momentan noch verhandelt werden. Lyle und Erik sollen per Videokonferenz an dem Tag vor Gericht teilnehmen. Sie zeigten sich bezüglich ihrer Neuverhandlung positiv gestimmt. "Mein Bruder und ich sind vorsichtig hoffnungsvoll", erklärte Lyle Anfang April gegenüber TMZ in einem Telefoninterview.

Getty Images Mark Geragos, Anwalt von Lyle und Erik Menéndez

Netflix Lyle Menendez im Jahr 1993

