Hinten ohne: Nicole Kidman verblüfft auf dem Red Carpet

Nicole Kidman (57) sorgte am Mittwochabend für Aufsehen auf dem roten Teppich in Los Angeles. Bei der Premiere der zweiten Staffel von "Lioness" erschien die australische Schauspielerin in einem gewagten Outfit: Sie trug ein rückenfreies Oberteil mit Wasserfallausschnitt und einen gelben Midirock mit verspielten, dramatischen Falten. Mit diesem Look zog sie alle Blicke auf sich und bewies einmal mehr ihren besonderen Sinn für Mode.

Ihr elegantes Outfit komplettierte sie mit funkelndem Diamantschmuck von Roberto Coin. Dazu kombinierte sie weiße, spitz zulaufende Pumps mit Mary-Jane-Riemen und auffälligen roten Sohlen. Ihre blonden Haare trug Nicole in einer eleganten, halb hochgesteckten Frisur, die ihrem Look einen zusätzlichen Hauch von Raffinesse verlieh. An ihrer Seite befand sich ihre Co-Star Zoe Saldana (46), mit der sie für das neueste Projekt gemeinsam vor der Kamera stand.

Nicole, die seit Jahrzehnten zu den gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods zählt, beeindruckt nicht nur durch ihre schauspielerischen Leistungen, sondern auch durch ihren unverwechselbaren Stil auf dem roten Teppich. Privat ist sie seit 2006 mit dem Musiker Keith Urban verheiratet und Mutter von vier Kindern. In der Vergangenheit hat Nicole in Interviews oft über die Herausforderungen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gesprochen und wie sie mit ihren Kindern trotz des oft hektischen Berufsalltags harmonische Zeiten verbringt.

Getty Images Nicole Kidman bei der Premiere von "Lioness" in Los Angeles, Oktober 2024

Getty Images Nicole Kidman, 2024

