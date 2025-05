"Nine Perfect Strangers"-Comeback: Ist Staffel zwei besser?

Nicole Kidman (57) kehrt zurück in ihrer Rolle als Masha Dmitrichenko in der neuen Staffel der Erfolgsserie "Nine Perfect Strangers", die nun auf Amazon Prime Video verfügbar ist. Ursprünglich als Miniserie konzipiert, zwang der enorme Streaming-Erfolg von Staffel eins die Macher dazu, die Geschichte weiterzuerzählen, berichtet filmstarts. Diesmal sind es wieder neun Fremde, die sich in die abgeschiedenen Alpen wagen, wo Mashas transformatives Wellness-Retreat alles andere als gewöhnlich ist. Die zentrale Frage für Fans der ersten Staffel bleibt jedoch: Wie hat Masha ihre Verhaftung im Finale überstanden und ihr fragwürdiges "Heilzentrum" wieder aufgebaut?

Inhaltlich schlägt Staffel zwei nun neue Wege ein, denn statt einer literarischen Vorlage bietet sie vor allem frische Gesichter. Während Nicole als Einzige aus dem ursprünglichen Ensemble zurückkehrt, gesellen sich Stars wie Henry Golding, Christine Baranski (73) und Murray Bartlett hinzu. Gemeinsam setzen sie sich mit inneren Dämonen und existenziellen Konflikten in der mysteriösen Kulisse der Alpen auseinander. Hinter den Kulissen gab es ebenfalls Änderungen: David E. Kelley (69), einst Hauptautor der Serie, ist nur noch als Produzent beteiligt. Stattdessen übernahm erneut Jonathan Levine die Regie und setzt damit den unheilvollen Ton der ersten Staffel fort.

Trotz des großen Erfolgs der ersten Staffel bei den Abonnenten war die Kritik damals nicht sonderlich gnädig. Die Serie wurde teils als überladen und unausgewogen bezeichnet, trotz hochkarätiger Besetzung und hochwertiger Produktion. Die Frage, ob Staffel zwei hier Abhilfe schaffen kann, bleibt spannend. Nicole, die für ihre tiefgründigen Darstellungen bekannt ist, steht erneut im Fokus und könnte der Serie neues Gewicht verleihen. Für die Schauspielerin, die auch als Produzentin an der Show beteiligt ist, markiert dies einen weiteren Versuch, die Zuschauer erneut in eine abgründige und vielschichtige Welt zu entführen. Ob diese Bemühung gelingt, wird sich jetzt zeigen.

Landmark Media Press and Picture Bobby Cannavale, Melissa McCarthy, Luke Evans und Samara Weaving in "Nine Perfect Strangers"

Getty Images Nicole Kidman im Januar 2025

