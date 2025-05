Nicole Kidman lehnt TV-Comeback mit Ehemann Keith Urban ab

Nicole Kidman (57) hat klargestellt, dass sie keine Pläne hat, mit ihrem Ehemann, dem Musiker Keith Urban (57), gemeinsam in einer TV-Show aufzutreten. Auf der Premiere zur zweiten Staffel ihrer Serie "Nine Perfect Strangers" diese Woche in Los Angeles antwortete die Schauspielerin auf die entsprechende Frage mit einem resoluten "Nein". Sie erklärte dem Magazin People: "Wir sind im Leben zusammen, also brauchen wir keine gemeinsame Show. Unser Leben ist eine Show."

Stattdessen zeigt sich Nicole offen dafür, einige ihrer ikonischen TV-Charaktere erneut aufleben zu lassen. Dazu zählen unter anderem ihre Rollen in "Big Little Lies", "The Undoing" und "Lioness". Spaßeshalber wurde sie gefragt, ob diese Figuren in einem gemeinsamen Universum existieren könnten. "Das wäre urkomisch", meinte sie und fügte hinzu, dass sie bereit ist, sich neuen Herausforderungen zu stellen. "Ich habe eine riesige Leidenschaft für das, was ich tue", sagte die Oscar-Preisträgerin, die sich für ihren erfolgreichen Werdegang dankbar zeigte: "Ich sehe nichts davon als Selbstverständlichkeit an."

Nicole und Keith, die seit 2006 verheiratet sind, gelten als eines der Traumpaare Hollywoods und haben zwei gemeinsame Töchter, Sunday (16) und Faith (14). Nicole verriet, dass Keith es liebe, sie mit Dates zu überraschen, und sie kürzlich ein romantisches Dinner in New York genossen haben. "Ich mag es, nicht zu wissen, wohin er mich mitnimmt. Überrasche mich, Baby", erklärte sie.

Getty Images Nicole Kidman im Januar 2025

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Met Gala 2024

