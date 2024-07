Nicole Kidman und ihre Tochter posieren auf rotem Teppich!

Nicole Kidman (57) liefert ihren Fans einen seltenen Anblick. Zu einem Event in Paris erscheint die Schauspielerin nämlich in Gesellschaft einer ganz besonderen Dame – ihrer Tochter Sunday Rose (16)! Zusammen mit ihr wird sie auf dem roten Teppich von den Fotografen abgelichtet und beweist erneut, dass die beiden eine scheinbar wirklich gute Bindung zueinander haben. Auf Bildern, die InStyle vorliegen, hält das Mutter-Tochter-Duo Händchen, während sie gemeinsam posieren.

Zudem wird wieder einmal deutlich, dass sich die Big Little Lies-Darstellerin und Sunday wirklich ähnlich sehen und gemeinsam eine total gute Figur abgeben. Für die Veranstaltung schmissen sich die beiden Frauen ordentlich in Schale: Während Nicole in einem weißen Zweiteiler, bestehend aus Oberteil und Rock mit dazu passenden Absatzschuhen, erschien, strahlte ihr Sprössling in einer grauen Weste und dazugehöriger grauer Anzughose mit weitem Bein.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die 57-Jährige und Sunday in perfekt zueinander passenden Styles zeigen. Bei der diesjährigen Pariser Fashion Week setzten sie sogar noch einen obendrauf. Als die 16-Jährige ihre Mutter zur Couture-Show der Modemarke Balenciaga begleitete, war sie nämlich kaum von ihr zu unterscheiden. Beide hatten sich für ein Outfit ganz in Schwarz entschieden: Nicole trug ein schimmerndes, bodenlanges Kleid und Sunday war in ein Samt-Minikleid gekleidet, während beide ihre Looks mit einer dunklen Sonnenbrille abrundeten.

Getty Images Nicole Kidman, 2024

Getty Images Sunday Rose Kidman-Urban und Nicole Kidman im Juni 2024

