Nicole Kidman plant eine Serie mit all ihren TV-Charakteren

Nicole Kidman (57) hat eine Idee, die Fans ihrer Arbeit elektrisieren dürfte: eine Serie, in der all ihre bisherigen TV-Charaktere aufeinandertreffen. Dies verriet die Schauspielerin exklusiv gegenüber dem Magazin People bei der Premiere der zweiten Staffel ihrer Serie "Nine Perfect Strangers" am 15. Mai in Beverly Hills. "Das ist urkomisch. Ich wäre dabei!", erklärte sie mit einem Lächeln. Für verrückte Ideen sei sie immer zu haben, betonte die Oscar-Preisträgerin weiter. "Ich liebe, was ich tue, und ich nehme nichts davon als selbstverständlich", fügte sie hinzu.

Warum sie sich entschieden hat, als die charismatische Masha in "Nine Perfect Strangers" zurückzukehren, erklärte Nicole ebenfalls. "Weil sie Spaß macht und mächtig ist", schwärmte sie über ihre Figur. Besonders beeindruckt habe sie eine Bemerkung ihrer Kollegin Maisie Richardson-Sellers, wonach Masha wie ein "Hai" agiere. "Solche Rollen spiele ich nicht oft", lachte Nicole. Während sie für kreative Projekte immer offen ist, sollten Fans jedoch nicht auf eine Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann Keith Urban (57) vor der Kamera hoffen. "Unser Leben ist bereits eine Show", erklärte sie. Gemeinsam mit dem Country-Star, den sie 2006 heiratete, hat sie zwei Töchter: Sunday Rose (16) und Faith Margaret (14).

Neben ihrer schauspielerischen Karriere erweist sich Nicole immer mehr als Powerfrau hinter den Kulissen. In einem früheren Interview verriet sie, dass sie zunehmend Verantwortung als Produzentin übernimmt und betonte, wie sehr sie daran wachse, auch praktische und logische Entscheidungen für Projekte zu treffen. Diese neue Rolle schenkt ihr die Möglichkeit, ihre analytische Seite auszuleben, die laut ihrer eigenen Aussage lange unterfordert war, während ihr kreatives Ich stark im Fokus stand. Private Unterstützung und Rückhalt für ihre vielfältigen Rollen findet die "Big Little Lies"-Darstellerin bei ihrer Familie, die sie stets als wichtigsten Bestandteil ihres Lebens sieht.

Getty Images Nicole Kidman bei der Met Gala, Mai 2025

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Met Gala 2024

