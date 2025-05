So macht Nicole Kidman Ehemann Keith Urban glücklich

Nicole Kidman (57) hat verraten, womit sie ihrem Ehemann Keith Urban (57) eine besondere Freude bereitet – und das auf eher unkonventionelle Weise. In einem Interview mit Allure enthüllte die Schauspielerin, dass sie gemeinsam mit dem Sänger regelmäßig Autofernsehen schaut. "Ich schaue mir mit meinem Mann Autoauktionen an. Das macht eine gute Ehefrau aus", so Nicole lachend. Das seit 2006 verheiratete Paar teilt auch nach all den Jahren noch viele gemeinsame Interessen. Zudem sind die beiden Stars Eltern von zwei Töchtern, Sunday und Faith, die inzwischen Teenager sind.

Die "Nine Perfect Strangers"-Darstellerin sprach im Interview auch darüber, wie ihr Mann sie in anderen Lebensbereichen inspiriert. Nicole, von Natur aus eher introvertiert, hat dank Keith gelernt, offener und mutiger zu sein. "Er hat mich dabei unterstützt, mehr extrovertiert zu werden. Auch mit zunehmendem Alter entdecke ich mich und die Welt neu, statt mich zurückzuziehen", gestand sie. Auch Keith selbst findet immer wieder Wege, seine Frau zu überraschen und glücklich zu machen. Nicole zufolge weiß er genau, wie er ihre Liebe frisch hält.

Nicole und Keith gelten seit Jahren als Vorzeigepaar in Hollywood, das es schafft, Karriere und Familienleben unter einen Hut zu bringen. Das Paar scheint trotz seiner vollen Terminpläne stets daran zu arbeiten, seine Verbindung zu pflegen. Während Nicole aktuell in der zweiten Staffel der Hulu-Serie "Nine Perfect Strangers" brilliert, verbringt sie abseits des Rampenlichts am liebsten Zeit mit ihrem Ehemann und ihren Kindern. Die Schauspielerin, die auch mit Adoptionskindern aus ihrer Ehe mit Tom Cruise (62) eine enge Bindung pflegt, durchlebte kürzlich einen schweren Verlust: Ihre Mutter verstarb im letzten Jahr. Doch sowohl Keith als auch ihre Kinder sind für Nicole eine große Stütze und Motivation, das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen zu umarmen. "Meine Familie ist ein riesiger Teil von mir", verriet sie emotional in einem Interview mit The Hollywood Reporter.

MEGA / Ozzie B / imageSPACE Keith Urban und Nicole Kidman bei den ACM Awards 2025

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

