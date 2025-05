Nicole Kidman verblüfft auf Met Gala: Hat sie kurze Haare?

Nicole Kidman (57) kennt man normalerweise nur mit ihren langen, honigblonden Haaren. Bei der diesjährigen Met Gala in New York präsentierte sich die Schauspielerin aber plötzlich mit kurzen Haaren. Hat sie sich ihre lange Mähne tatsächlich abschneiden lassen? Nicht doch! Offenbar trug sie für die berühmte Fashion-Gala eine Perücke – bei genauerem Hinsehen blitzte an ihrer Schläfe die Spitze der Perücke hervor, welche kunstvoll in die Haare eingeknüpft wurde. Die "Babygirl"-Darstellerin scheint ein großer Fan des Haarersatzes zu sein. Bereits für Projekte wie "Nine Perfect Strangers" oder "The Hours" experimentierte sie damit.

Am Donnerstag war von dem Pixie Cut bei Nicole schon nichts mehr zu sehen. Stattdessen präsentierte sich die 57-Jährige auf dem roten Teppich der 60th Academy of Country Music Awards wieder mit ihrem gewohnten Look – ihren seidig langen Haaren. An der Seite ihres Mannes Keith Urban (57) posierte sie im lässigen Pärchenlook. So trug sie ein cooles Ledertop und dazu einen schwarzen Hosenrock – ihre Mähne stylte sie dazu geglättet. Derweil strahlte der Musiker neben ihr in einem dunklen Samtanzug.

Sowohl auf der Met Gala als auch auf der Awardshow zeigte sich Nicole gut gelaunt. Dabei macht die "Big Little Liars"-Darstellerin derzeit keine einfache Zeit durch: Vor wenigen Monaten verlor sie ihre geliebte Mutter Janelle. Ihr Mann soll sich deshalb sehr um sie sorgen. "Nicole hat sich immer noch nicht von dem Schock erholt, ihre Mutter im September verloren zu haben – und da Keith auf Tournee ist, ist er nicht da, um sicherzustellen, dass sie wenigstens richtig isst und schläft", berichtete ein Insider gegenüber dem Magazin New Idea vor wenigen Tagen.

Nicole Kidman bei der Met Gala, Mai 2025

Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

