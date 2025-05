So eng ist das Verhältnis von Nicole Kidman zu ihren Kids

Nicole Kidman (57) hat in einem Interview einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gewährt. Die Schauspielerin, die mit Ehemann Keith Urban (57) zwei gemeinsame Töchter hat, sprach gegenüber Allure offen über die enge Bindung zu ihren Mädchen. "Ich habe ein sehr inniges Verhältnis zu meinen beiden Töchtern", betonte Nicole und unterstrich, wie wichtig ihr diese Verbindung ist. Ihre beiden älteren Kinder aus der früheren Ehe mit Tom Cruise (62) sind mittlerweile erwachsen. Besonders schätzt Nicole die tiefgründigen Gespräche mit ihren Töchtern: "Ich sitze oft auf ihren Betten, wir sprechen über sehr persönliche Dinge – dabei darf ich ihre Ratgeberin sein."

Nicole erklärte weiter, dass sie es liebe, für ihre Kinder da zu sein, und dass sie ihnen ein tiefes Gefühl von Geborgenheit vermitteln möchte. Sie sei nicht nur in der Lage, zuzuhören, sondern könne sich auch bei ihnen entschuldigen oder sie in schwierigen Zeiten bestärken. Mit einem Lächeln ergänzte die Schauspielerin: "Ich mag unsere Beziehung." Doch nicht nur in ihrer Familie, auch darüber hinaus liegt ihr das Wohl von Kindern am Herzen. Hätte sie keinen Weg in die Schauspielerei gefunden, könne sie sich gut vorstellen, als Lehrerin zu arbeiten oder sich für Kinder in schwierigen Lebenslagen zu engagieren. "Es ist hart, aber ich liebe es, Menschen wachsen zu sehen, wie sich ihre Gehirne entwickeln und wie man ein Leben wirklich verändern kann", sagte sie über ihre Leidenschaft für pädagogische und soziale Arbeit.

Bereits in der Vergangenheit betonte Nicole immer wieder, wie wichtig ihr Familie ist. Seit 2006 ist sie mit dem australischen Musiker Keith Urban verheiratet – gemeinsam meistern sie den Balanceakt zwischen Hollywood und Elternsein. Gegenüber Bild verriet sie einst: "Wie in jeder Beziehung muss man täglich Kompromisse eingehen und viel Verständnis füreinander aufbringen, um harmonisch zusammenleben zu können." Auch als Mutter verfolgt Nicole diesen einfühlsamen Ansatz: Sie legt großen Wert darauf, ihren Kindern nahe zu sein, ihnen Geborgenheit zu geben – und gleichzeitig klare Grenzen zu setzen, wenn es nötig ist. Vielleicht ist es gerade diese Mischung aus Empathie, Verlässlichkeit und menschlicher Nähe, die sie nicht nur zu einer bewunderten Schauspielerin, sondern auch zu einer inspirierenden Mutter macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sunday Rose Kidman-Urban und Nicole Kidman bei der W-Magazine-Party, Januar 2025

Anzeige Anzeige