So spektakulär zeigten sich die Stars bei den ACM Awards

Glamour pur gab es am Donnerstagabend auf dem roten Teppich der 60. Academy of Country Music Awards im Ford Center in Frisco, Texas. Das Highlight des Abends war für viele Fans der Auftritt von Keith Urban (57) und seiner Frau Nicole Kidman (57). Der "Somebody Like You"-Interpret war ganz in Schwarz gekleidet und verzichtete auf ein Hemd, wodurch sein Brusttattoo zur Geltung kam. Die Schauspielerin strahlte neben ihm in einem Lederrollkragen-Top mit einer asymmetrisch drapierten Rock-Hosen-Kombination. Ihre Haare waren im Gegensatz zu ihrem Styling bei der Met Gala lang und glatt frisiert.

Auch Shaboozey (30) sorgte für Aufsehen auf dem roten Teppich der Preisverleihung. Der "A Bar Song"-Hitmacher posierte in einem braunen Lederanzug. Durch seine Stiefel und Motorradhandschuhe verlieh er seinem Outfit einen coolen Look, den eine elegante Schleife um den Hals vollkommen machte. Ella Langley setzte auf einen Mix aus Schlangenprint mit dramatischer Schleppe und schwarzen Spitzeneinsätzen. Einen weiteren Pärchenauftritt legten Chase Stokes (32) und Kelsea Ballerini (31) hin. Die Musikerin zeigte sich in einem eleganten Glitzerkleid, während ihr Partner einen schwarzen Anzug präsentierte.

Die Gewinnerin des Abends war Lainey Wilson. Die Countrysängerin, die sich wie immer im Cowboylook gestylt hatte, durfte laut Fox News gleich mehrere Awards mit nach Hause nehmen. Sie holte sich die Auszeichnungen in den Kategorien "Entertainer des Jahres, "Album des Jahres", "Künstlerin des Jahres" sowie "Künstler/Songwriter des Jahres".

Getty Images Shaboozey bei den ACM Awards 2025

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini bei den ACM Awards 2025

Getty Images Lainey Wilson bei den ACM Awards 2025

Getty Images Ella Langley bei den ACM Awards 2025

Getty Images Jelly Roll bei den ACM Awards 2025