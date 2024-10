Nanu? Aus diesem Grund schauen Kajols Kinder nie ihre Filme

Als talentierte Bollywood-Bekanntheit machte sich Kajol (50) weltweit einen Namen. Ihre dramatischen Filme würde sie gerne auch ihren beiden Kindern Nysa und Yug zeigen, doch diese wehren sich bisher dagegen. In einem Interview mit News18 verriet die Inderin: "Meine Kinder sehen sich meine Arbeit nicht an. Ich versuche, sie dazu zu bringen, aber sie sind sich sehr sicher, dass sie es nicht wollen." Der Grund dafür sei, dass sie einfach eine zu gute Schauspielerin ist: "Meine Kinder [...] denken, dass wenn ich in einem Film weine, ich tatsächlich traurig bin." Ihre begabte Mutter so auf der Leinwand zu sehen, ertragen ihre Sprösslinge demnach einfach nicht.

Obwohl es ein Kompliment an ihr Talent ist, war Kajol alles andere als erfreut darüber, diese Begründung zu erfahren. Die Frau von Actionstar Ajay Devgn enthüllte nämlich: "Ich war schockiert!" Sie erklärte daraufhin noch detaillierter, was das Hauptproblem für ihren Nachwuchs sei: "Sie können nicht auseinanderhalten, was ich als Person in der Realität mache und was nur in meiner Rolle gespielt ist. Wenn sie mein Schauspiel ansehen, sind sie davon wirklich sehr mitgenommen."

Obwohl Kajol heute scheinbar mit Leichtigkeit ihre herausfordernden Rollen in dramatischen Filmen wie "My Name is Khan" meistert, musste sie früher hart an sich arbeiten. Im zarten Alter von gerade einmal 18 Jahren stand sie bereits kurz davor, ihre Karriere hinzuschmeißen – der Grund war ein mögliches bevorstehendes Burn-out. Im Interview mit India Today erklärte sie, was ihr guter Freund und Kollege Shah Rukh Khan (58) ihr damals riet: "Mach dir keine Sorgen darum, einen Job zu bekommen. Versuch lieber eine gute Schauspielerin zu sein. Weißt du, du musst einfach lernen, wie man schauspielert."

Getty Images Ajay Devgn und Kajol

Getty Images Bollywoodstars Shah Rukh Khan und Kajol Devgn

