Sommerhaus-Fluch? Tessa Bergmeier und Jakob sind getrennt

Bereits viele Paare die Das Sommerhaus der Stars besuchten, blieben danach nicht mehr lange zusammen. Nun erwischt es die nächsten: Tessa Bergmeier (35) und ihr Jakob haben sich getrennt! Auf der Instagram-Seite der Realityshow wird nun bekannt gegeben, dass die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin und ihr Partner fortan getrennte Wege gehen. "Gründe für das Liebes-Aus haben die beiden bisher nicht genannt, an der Zeit im Sommerhaus habe es aber wohl nicht gelegen...", heißt es in dem Post.

Tessa meldete sich bereits zu ihrem Liebes-Aus, wenn auch nur kurz und bündig. Der Sommerhaus-Fluch, der schon einige der teilnehmenden Pärchen ereilte, habe nicht zum Ende ihrer Beziehung geführt. "Das hat überhaupt nichts mit dem Sommerhaus zu tun", stellt sie in ihrer Story klar. Die Zuschauer kauften den beiden ihre Liebe leider überhaupt nicht ab, dagegen wehrten sie sich aber immer wieder.

Tessa und Jakob mussten bereits als zweites Paar in der diesjährigen Sommerhaus-Staffel ihre Koffer packen. Die Vollblut-Veganer waren zu Beginn zwar etwas enttäuscht, zeigten sich im Promiflash-Interview aber auch schnell wieder positiv gestimmt. Für sie stand in Bocholt ohnehin nur Zoff mit ihren Mitstreitern auf der Tagesordnung. "Gleichzeitig war es auch eine Erleichterung, diesem toxischen Umfeld zu entkommen. Der Druck und die ständigen Konflikte waren wirklich belastend", erklärten sie.

RTL / Stefan Gregorowius Tessa Bergmeier und ihr Freund Jakob, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

RTL Tessa Bergmeier und Jakob, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars", 2024

