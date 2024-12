Jäger-Eklat: Tobias fordert 135.000 Euro von Tessa Bergmeier

Im Sommerhaus der Stars flogen zwischen Tessa Bergmeier (35) und Tobias Pankow die Fetzen. Der Ex-Freund von Sarah Kern (55) ist leidenschaftlicher Jäger, die einstige Germany's Next Topmodel-Bekanntheit eingefleischte Veganerin. Seine Begeisterung für das Jagen von Wildtieren empörte sie, führte sogar dazu, dass Tessa ihn als Mörder betitelte – dagegen leitete Tobias rechtliche Schritte ein. "Nun fordert er 135.000 Euro von mir, da er diese Aussage als persönliche Beleidigung empfindet", gibt Tessa in ihrer Instagram-Story preis.

Die Reality-TV-Bekanntheit scheint nach wie vor zu ihrer Aussage zu stehen. "Ich habe ihn einen Mörder genannt – so wie für mich jeder Jäger ein Mörder ist. Diese Meinung vertrete ich klar, denn es geht mir um die Unschuldigen, deren Leben durch die Jagd genommen werden", erklärt Tessa. Zudem macht sie deutlich, dass auch sie Beleidigungen seitens Tobias gegen ihre Person vernommen habe, wegen derer sie jedoch nicht so vorgeht wie er. "Gleichzeitig hat er mich in Interviews als 'gemeingefährlich und extremistisch' bezeichnet – Worte, die ich als tief verletzend und ebenso beleidigend wahrnehme", betont die 35-Jährige. Das Model sei enttäuscht darüber, welchen Lauf das Ganze nimmt – doch Tessa stehe zu ihren Überzeugungen und lasse sich nicht einschüchtern, stellt sie abschließend klar.

Mit ihrer Betitelung als Mörder hatte die gebürtige Baden-Württembergerin Tobias' Grenzen überschritten. Wie er im Podcast von RTL bestätigte, habe er sowohl eine Unterlassungsklage als auch eine Schadensersatzforderung und eine Strafanzeige gegen Tessa eingereicht. Im Interview mit Promiflash gab der Reality-TV-Neuling seine Meinung zu seiner Mitstreiterin und ihrem Verhalten kund und erklärte: "Ihr Verhalten ist nicht nur menschenverachtend und weit unter der Gürtellinie, sondern überschreitet sämtliche – auch kriminelle – Grenzen."

RTL Tessa Bergmeier bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

RTL Sarah Kern, Tobias Pankow, Jakob Morgenstern und Tessa Bergemeier, Sommerhaus-Kandidaten

