Tobias Pankow verkauft Wohnung für Rechtsstreit gegen Tessa

In der vergangenen Staffel von Das Sommerhaus der Stars entfachte zwischen Tessa Bergmeier (35) und Tobias Pankow ein heftiger Streit, der sogar rechtliche Konsequenzen hatte. Der Grund: die Jagd! Tobi ist passionierter Jäger, Tessa überzeugte Veganerin und Tierschützerin. Nach Ende der Show verklagte der Ex-Freund von Sarah Kern (56) das Model auf Schadensersatz, unter anderem weil sie ihn in der Promi-WG als Mörder beleidigte. Tobi meint es ernst und will um jeden Preis vor Gericht gegen Tessa kämpfen. Dafür verkauft er jetzt sogar seine Wohnung in Dubai. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um abzuschließen. Dubai ist Vergangenheit – jetzt zählt nur noch Gerechtigkeit", erklärt er den drastischen Schritt im Bild-Interview.

Und dabei hätte der Rechtsstreit zwischen den beiden ganz einfach beigelegt werden können. "Tessa hätte schon im September eine Unterlassungsklage unterschreiben können, hat sie aber nicht", meint Tobi weiter. Mit einer Entschuldigung dazu wäre die Sache für ihn erledigt gewesen. Weil die Äußerungen der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihn nicht nur persönlich angegriffen, sondern auch massiv seinem Ruf geschadet habe, wolle der Unternehmer jetzt aber nicht aufhören: "Ich will das nicht auf mir sitzen lassen. Jagd ist in Deutschland ein anerkanntes, reguliertes Handwerk. Und ich lasse mich nicht in aller Öffentlichkeit diffamieren."

Tessa eckte im Sommerhaus aber nicht nur mit Tobi an. Auch andere Kandidaten taten sich mit ihr schwer. Ihr Veganismus war dabei immer wieder ein grundlegendes Thema. Entsprechend viel Streit gab es in Bocholt. Für die 35-Jährige war diese Zeit alles andere als leicht. In einem Statement bei Instagram erklärte sie ihrer Community, dass sie auch noch danach sehr damit haderte: "Seit meiner Zeit im Sommerhaus leide ich an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS)." Vor allem das Wiedersehen, in dem sie wegen der heftigen Auseinandersetzungen sogar das Studio verlassen musste, habe Tessa den Rest gegeben.

Anzeige Anzeige

RTL Sarah Kern, Tobias Pankow, Jakob Morgenstern und Tessa Bergemeier, Sommerhaus-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Instagram / tessa.bergmeier Tessa Bergmeier im August 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige