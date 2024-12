Mörder-Eklat: Tobi Pankow gibt Tessa Chance auf Versöhnung

Tobias Pankow und Tessa Bergmeier (35) liegen sich seit dem Sommerhaus der Stars in den Haaren. Der Grund: Die GNTM-Bekanntheit kämpft mit Leib und Seele für das Wohl aller Tiere. Der Ex von Sarah Kern (55) ist der Veganerin dadurch ein Dorn im Auge – denn Tobias ist Jäger durch und durch! Vor wenigen Tagen gab Tessa im Netz preis, dass der Reality-TV-Neuling nun eine hohe Summe von ihr fordere, weil sie ihn im Laufe der Show mehrfach als "Mörder" betitelt hatte. Im Promiflash-Interview stellt Tobias nun klar: Tessa hätte die rechtlichen Schritte stoppen können. "Tessa hat schon seit September die Möglichkeit, eine Unterlassungserklärung abzugeben, um somit die nötigen rechtlichen Schritte zu verhindern, welche sie nicht genutzt hat", offenbart er. Außerdem wäre er auch für eine öffentliche Entschuldigung empfänglich gewesen. Die Chance, sich beim großen Wiedersehen der TV-Show auszusprechen, habe sie allerdings ebenfalls nicht genutzt.

Im Gespräch mit Promiflash erklärt Tobias zudem, weshalb ihm die ganze Thematik so am Herzen liegt. "Es geht nicht nur um die persönliche Beleidigung gegen meine Person, an der sie unumstößlich festhält, sondern sie weitet diese Beleidigung auf alle Jäger in Deutschland aus. Davon betroffen sind auch deren Familien und Angehörige sowie alle Menschen, die Wild verzehren und somit diesen 'Mord' unterstützen", erklärt er. Tessa lege weiterhin ein "radikales, spalterisches Verhalten" an den Tag, "welches sämtliche Grenzen überschreitet", meint er weiter. Außerdem finde Tobias, dass die zweifache Mutter durch ihr Verhalten auch der veganen Community schade. "Die Konsequenz auf ihren falschen Aktivismus und ihren verachtenden Umgang mit anderen Menschen hat man bereits im Sommerhaus gesehen, als sie von allen Paaren, die durchweg von ihr angefeindet wurden, zum Rauswurf nominiert wurde", resümiert Tobias.

Vor allem nach der Exit-Challenge, in der sich die beiden Streithähne gegenüberstanden, hatten sich dramatische Szenen ereignet. Tessa und ihr Partner Jakob hatten sich zuerst über ihren Sieg und den damit verbundenen Verbleib in Bocholt gefreut, direkt im Anschluss hatte die 35-Jährige allerdings noch ein letztes Mal ziemlich heftig gegen ihren Mitstreiter geschossen und ihn erneut als "Mörder" betitelt. Für den Brandenburger brachte diese Aktion das Fass offenbar zum Überlaufen. "In erster Linie hat mich die radikale, extremistische Art und Weise dieser Person schockiert", erklärte Tobias im Oktober gegenüber Promiflash.

Instagram / tobi.pankow Tobias Pankow, Reality-Bekanntheit

RTL Tessa Bergmeier bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

