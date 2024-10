Untreue: Wagen Kyle Walker und Annie Neustart im Ausland?

Annie Kilner und Kyle Walker (34) planen offenbar einen Neuanfang im Ausland, um ihrer Ehe eine zweite Chance zu geben. Das Model und der englische Fußballstar erwägen, gemeinsam mit ihren vier Söhnen nach Saudi-Arabien zu ziehen, wo Kyle ein Angebot von Al Ahli erhalten haben soll. Ein Insider verriet gegenüber OK!: "Kyle wird wohl am Ende der nächsten Saison von einem saudischen Team verpflichtet, und wenn er geht, werden Annie und die Jungs ihn begleiten. Beide fühlen, dass es der Neuanfang sein könnte, den ihre Ehe braucht."

Die Ehe der beiden wurde in den letzten Monaten auf eine harte Probe gestellt: Es wurde bekannt, dass Kyle zwei Kinder mit Lauryn Goodman, einer Teilnehmerin der britischen Realityshow "Celebs Go Dating", gezeugt hat. Als Annie davon erfuhr, war sie gerade zum vierten Mal schwanger.

In der vergangenen Woche wurde publik, dass Annie die Scheidung von Kyle eingereicht hat. Laut diverser Medienberichte sollen die beiden zuvor schon länger nicht mehr miteinander im Austausch gestanden haben. "Kyle war fassungslos, als er die Papiere erhielt. Er hat mit Annie darüber gesprochen und sie besprechen die nächsten Schritte", berichtete ein Informant gegenüber The Sun. Diese erklärte weiter: "Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie sich scheiden lassen werden. Annie will damit vor allem ihre Muskeln spielen lassen. Sie will Kyle wissen lassen, dass sie nicht herumalbert. Aber wenn das ein Bluff ist, könnte das auch nach hinten losgehen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / annievkilner Annie Kilner, 2024

Anzeige Anzeige