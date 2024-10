Fußball-Torhüter Holden Trent ist mit 25 Jahren gestorben

Es gibt schockierende Nachrichten aus der Fußballwelt: Holden Trent, der Torwart des amerikanischen Fußballklubs Philadelphia Union, ist am Samstag gestorben. Der Sportler wurde nur 25 Jahre alt. Das gibt sein Verein nun in einer offiziellen Erklärung auf der Website bekannt. "Die Philadelphia Union ist erschüttert über das herzzerreißende Ableben von Holden Trent", schreibt der Klub in einem Statement und ergänzt: "Er war ein großartiger Spieler und harter Konkurrent, aber vor allem war er ein hingebungsvoller Sohn, Bruder, Verlobter und Mannschaftskamerad, der alle um ihn herum besser machte."

"Er verkörperte die wahre Bedeutung von Entschlossenheit, Hingabe und Ausdauer und wir werden ihn sehr vermissen. Unser größtes Mitgefühl gilt seiner Familie, seiner Verlobten und seinen Freunden", lautet die herzzerreißende Erklärung weiter. Aus Respekt vor seiner Familie und seinen Freunden wolle der Verein jedoch keine näheren Einzelheiten zur Todesursache verraten.

Auch Trents Familie meldete sich mittlerweile auf dem Instagram-Account des Fußballers und bedankte sich für die Anteilnahme: "Wir möchten allen für eure Gedanken und Gebete in dieser schwierigen Zeit danken. Holden ist heute am Nachmittag im Kreise seiner Familie und Freunde gestorben. Details zu Gottesdiensten und zum Feiern seines Lebens folgen." Die Familie sei von der Anteilnahme zutiefst berührt.

Instagram / brie_losito Holden trent und seine Verlobte, 2023

Instagram / holdentrent93 Holden Trent, 2024

