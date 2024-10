Verliebt in Miami: Cruz Beckham turtelt mit Freundin Jackie

Cruz Beckham (19) scheint bis über beide Ohren verliebt zu sein! Er hat sein Herz an die Sängerin Jackie Apostel verloren – und der Altersunterschied von zehn Jahren scheint für das Paar kein Hindernis zu sein. Der jüngste Sohn von Victoria (50) und David Beckham (49) lud seine Freundin laut Daily Mail in die Sonnenstadt Miami ein, um Zeit mit seiner berühmten Familie zu verbringen. Bei einem Spaziergang wirbelte er sie fröhlich umher und strahlte dabei über das ganze Gesicht. Bevor Jackie allein die Heimreise antrat, besuchten die zwei Turteltauben ein Café und setzten sich an einen Tisch im Freien, wo sie sich liebevoll umarmten und verliebte Blicke austauschten. Zum Abschied begleitete er sie zum Flughafen, wo ein inniger Kuss den Mini-Trip perfekt abrundete.

Während ihres Aufenthalts genossen Cruz und Jackie auch die Gesellschaft von Mama Victoria. Zusammen verbrachten sie einen entspannten Tag in der Küstenmetropole und machten einen Bootsausflug, um die Sonne Floridas voll und ganz auszukosten. Dabei setzte das Trio auf lässige Freizeitlooks: Cruz entschied sich für einen auffälligen orangefarbenen Hoodie, während Jackie ein Sweatshirt und weiße Shorts trug. Das Ex-Spice Girl wurde ihrer Rolle als coole Mama gerecht und überzeugte im sportlichen Outfit mit schwarzem Tanktop und Leggings.

Auch während der Pariser Fashion Week im letzten Monat stand Jackie fest an Cruz' Seite. Die beiden reisten gemeinsam in die Stadt der Liebe, um Victoria bei ihrer Modenschau zu unterstützen. Die Brasilianerin wurde mehrmals in Begleitung der Beckhams gesichtet und trug zur Show sogar eines von Victorias schicken Kleidern. Nach der Präsentation schwärmte sie auf Instagram: "Die schönste Show und das schönste Kleid". Es wird vermutet, dass Cruz seit Juni mit der Komponistin zusammen ist – und ihre Beziehung scheint sich zunehmend zu vertiefen. Erst kürzlich bekannte der 19-Jährige seine Liebe zu Jackie ganz öffentlich in seiner Insta-Story. Zu ihrem 29. Geburtstag postete er ein Bild von seiner Liebsten mit Kuchen und Kerzen und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe dich."

Instagram / jackie.apostel Cruz Beckham und Jackie Apostel im Oktober 2024

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel, 2024

